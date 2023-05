Robert Lewandowski już dziś może zostać mistrzem Hiszpanii. Gdzie i kiedy oglądać Espanyol – FC Barcelona?

Już w 34. kolejce LaLigi FC Barcelona może sobie zapewnić tytuł mistrza Hiszpanii 2022/2023. Duma Katalonii podejmie lokalnego rywala – Espanyol Barcelona na wyjeździe. W pierwszym meczu na Camp Nou padł wynik remisowy 1:1 po bramkach Marcosa Alonso i Joselu. Obie drużyny kończyły w dziesiątkę po czerwonych kartkach dla Jordiego Alby i Viniciusa Souzy.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii? Co musi się stać?

Real Madryt rozegrał już swój mecz przeciwko Getafe, który pokonali 1:0 po golu Marco Asensio w 70. minucie gry. Dzięki temu zwycięstwu Królewscy mają 71 „oczek”. Swoje spotkanie w ramach 34. kolejki ma do rozegrania jeszcze Atletico Madryt, które w przypadku zwycięstwa z Elche awansuje na drugie miejsce w LaLidze z 72. oczkami na koncie.

FC Barcelona ma już na koncie 82 punkty, a w przypadku zwycięstwa będzie mieć ich 85, co na cztery kolejki przed końcem może zapewnić Dumie Katalonii mistrzostwo Hiszpanii. Jeśli podopieczni Xaviego zremisują, to nawet strata punktów przez Atletico nie zagwarantuje tytułu przez gorszy bilans spotkań z Realem Madryt.

Espanyol – FC Barcelona. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Mecz Espanyol – FC Barcelona odbędzie się w sobotę 14 maja. Spotkanie zaplanowano na godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać w TV na antenie Eleven Sports 1 oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go, czy Player.pl.

Ten sezon jest bardzo trudny dla Roberta Lewandowskiego. Zawieszenie i delikatne urazy, które w trakcie sezonu go prześladowały, spowodowały, że reprezentant Polski był mniej skuteczny niż zwykle. Mimo drobnych kłopotów to w klasyfikacji strzelców LaLigi 2022/23 kapitan reprezentacji Polski jest na czele z 19 trafieniami, do których dołożył sześć asyst. Drugi jest Karim Benzema, który ma dwa gole mniej i trzy asysty mniej.

FC Barcelona zostanie wykluczona z Ligi Mistrzów? Robert Lewandowski może odetchnąć z ulgą

Były menadżer Roberta Lewandowskiego reaguje na zarzuty. Mocny atak na dziennikarza