Świetne wieści dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Wielki transferowy zwrot

To jedna z najistotniejszych postaci Dumy Katalonii ostatnich lat. Mateu Alemany, dyrektor sportowy FC Barcelony, z powodzeniem nadzorował transfery, które realizowała Barca. Hiszpan uważany jest za świetnego fachowca. Tym bardziej trudne było pogodzenie się ze stratą dyrektora, który chciał kontynuować karierę w Premier League.

Nagła zmiana decyzji, Mateu Alemany nadal w Barcelonie

Mający 60 lat dyrektor sportowy Barcy nie osiągnął porozumienia co do swojej przyszłości w Anglii. Jego nowym miejscem pracy miała być Aston Villa. Ostatecznie zdaniem dziennikarzy katalońskiego „Sportu”, negocjacje zakończyły się fiaskiem. Informacje potwierdzili również m.in. dziennikarz Gerard Romero oraz znany specjalista od ogłaszania transferów w mediach społecznościowych, Fabrizio Romano.

Co więcej, po nieudanych negocjacjach z Aston Villą, Alemany spotkał się z Joanem Laportą. Prezydent Barcelony miał usłyszeć od swojego niedawnego współpracownika, że ten jest gotowy do dalszej pracy dla mistrzów Hiszpanii. Obaj panowie mieli się szybko dogadać co do wspólnej przyszłości na rzecz Dumy Katalonii. Alemany ma współpracować ze sprowadzanym do klubu Portugalczykiem Deco. Były gracz Barcy ma być prawą ręką Hiszpana przy budowie zespołu.

To bardzo dobre wieści dla świeżo upieczonego zwycięzcy LaLiga. Alemany ma dobrą rękę do negocjacji, które pozwalają dokonywać transferów, na pozór niemożliwych do realizacji. Tak było np. w przypadku Roberta Lewandowskiego. Przenosiny Polaka z Bayernu Monachium do Barcy latem 2022 roku, to w dużej mierze zasługa dyrektora.

Czas na powrót Lionela Messiego do Katalonii?

Skoro Alemany zdecydował się ponownie działać razem z Laportą, może to oznaczać wiarę w kolejne cele, jakie stawiane są przed klubem z Barcelony. Odnośnie transferów od kilku miesięcy głośno mówi się o powrocie do Katalonii Lionela Messiego.

Argentyńczyk latem zakończy swoją dwuletnią przygodę w Paris Saint-Germain. Alemany może ponownie stanąć przed trudnym zadaniem, ale niekoniecznie niewykonalnym, znając jego zdolności menadżerskie. Messi w Barcelonie, mając takiego dyrektora sportowego, to coraz bardziej prawdopodobny scenariusz.

