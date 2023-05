Skandaliczny filmik piłkarzy FC Barcelony. Władze klubu przerwały milczenie

W ostatnim czasie doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem piłkarzy FC Barcelony, którzy podziękowali fanom z... Rosji. Do tego, co się stało odniósł się m.in. Robert Lewandowski. Przedstawiciele klubu postanowili również zabrać stanowisko w tej sprawie.

20 maja świat obiegło kuriozalne wideo, w którym Sergi Roberto oraz Alejandro Balde podziękowali swoim fanom z Rosji za wsparcie. Ponadto jeden z nich wyraził nadzieję, że już niedługo znów będą mogli się spotkać. Te słowa spowodowały ogromne oburzenie, a Ukraińcy stwierdzili, że „od kochanej przez was Rosji dzieli nas kilkadziesiąt sekund lotu rakiety”. Wymowny komentarz Roberta Lewandowskiego Ten filmik skomentował nawet Robert Lewandowski, który został wywołany do tablicy przez przedstawicieli Szachtara Donieck. Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z Interią przyznał, że dowiedział się o tym nagraniu po czasie i był nim zaskoczony. – Pytałem w klubie o tą sytuację i wiem, że nie było to oficjalne stanowisko, tylko wypowiedź podczas spotkania z mediami posiadającymi prawa transmisyjne do La Ligi – przyznał i dodał, że ewidentnie coś nie zostało dopilnowane i w efekcie wyszło bardzo źle. – Jednocześnie z tego co wiem to klub zamierza podjąć jakieś działania w odpowiedzi na tę sytuację – zakończył. Pismo FC Barcelony w sprawie filmiku dot. Rosjan Tak też się stało, ukraiński serwis tribuna.com otrzymał oficjalne pismo w sprawie zaistniałej sytuacji. „Chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w pokojowe rozwiązanie konfliktu i naszą wiarę w wartość sportu jako narzędzia jednoczącego ludzi. Jeszcze raz wyrażamy nasze poparcie dla narodu ukraińskiego i głęboko żałujemy, że ten apel (Balde i Roberto – przyp. tribuna.com) uraził naszych fanów na Ukrainie” – czytamy. Duma Katalonii przypomniała, iż Prezydent Joan Laporta w swoim przemówieniu w marcu 2022 roku wyraził dla nich poparcie na tle wojny, którą nazwał „nieuzasadnioną”, i wymienił wszystkich ukraińskich sportowców, którzy byli częścią klubu. Ponadto zaoferował pomoc wszystkim Ukraińcom, którzy przybywają do Katalonii w poszukiwaniu azylu. „Nasza pomoc nie ograniczała się do słów. W dni meczowe na Camp Nou klub organizował namioty, w których zbierano niezbędne rzeczy dla noworodków i małych dzieci, które przybyły z mamami. W wyniku tej inicjatywy, realizowanej wspólnie z Czerwonym Krzyżem, zebrano ponad 17 tysięcy kilogramów żywności dla niemowląt i innych niezbędnych produktów. Akcja wsparcia ukraińskich uchodźców w Katalonii obejmowała również organizację imprez społeczno-pedagogicznych i sportowych dla dzieci i młodzieży, które trafiły do ośrodków recepcyjnych w różnych częściach Katalonii. Wydarzenia te, prowadzone przez zespół wolontariuszy klubowych, klubowiczów i pracowników, miały na celu wsparcie emocjonalne i zachęcenie do aktywności fizycznej młodych Ukraińców, którzy znaleźli się w stresującej sytuacji emocjonalnej” – kontynuował klub. Na koniec przedstawiciele FC Barcelony podkreślili, iż przesłanie prezesa klubu pozostaje aktualne nawet teraz, ponieważ klub nie zapomniał o swoich kibicach w Ukrainie. „Nie tylko oferujemy im nasze pełne wsparcie, ale mamy również nadzieję, że wkrótce będą mogli żyć w pokoju w swojej ojczyźnie” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu uzyskanym przez Tribuna.com. twitterCzytaj też:

