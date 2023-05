FC Barcelona na kolanach. Robert Lewandowski z honorowym trafieniem

Do końca sezonu LaLigi zostały już tylko trzy kolejki, a Robert Lewandowski, który ma 22 gole na koncie zmierza po koronę króla strzelców. Polak ma pięć bramek przewagi nad drugim Karimem Benzemą i siedem goli nad Joselu. Teraz w meczu z Realem Valladolid kapitan reprezentacji Polski poszuka swoich kolejnych trafień. Przed tym meczem na pewno animuszu napastnikowi dodawał fakt, iż w pierwszej kolejce, w której FC Barcelona wygrała 4:0, Lewy zdobył dwie bramki. Do tego meczu Valladolid podchodził z takim samym dorobkiem punktowym, co znajdujące się w strefie spadkowej Getafe.

Real Valladolid – FC Barcelona. Fatalny początek spotkania w wykonaniu Blaugrany

Jednak mecz nie rozpoczął się po myśli podopiecznych Xaviego Hernandeza. Już w drugiej minucie Andreas Christensen skierował piłkę do bramki strzeżonej przez Marka-Andre ter Stegena. Obrońca próbował zatrzymać dośrodkowanie rywala, jednak odbił piłkę tak niefortunnie, że ta zatrzepotała w siatce. To był pierwszy strzał na bramkę Niemca.

Co prawda Duma Katalonii przeważała i próbowała zdobyć wyrównującą bramkę, to się to nie udawało. W 13. minucie kolejną groźną okazję mieli gracze Realu Valladolid. Darwin Machis znalazł trochę miejsca w polu karnym i bez zastanowienia huknął z powietrza na bramkę FC Barcelony. Tę niebezpieczną próbę zatrzymał jeden z defensorów, który ofiarnym wślizgiem zablokował uderzenie.

Dwie minuty później jedną z groźniejszych okazji miał Raphinha, który wbiegł w pole karne i uderzył z 11-metrów. Świetną interwencją popisał się Jordi Masip.

Błąd ter Stegena i karny po faulu Garcii

W 20. minucie błąd popełnił ter Stegen. Jego niepewne wyjście sprawiło, że bramka była pusta. Zawodnik Realu Valladolid dostrzegł to i zagrał do swojego kolegi, który świetnie zabrał się z piłkę i już szukał uderzenia na bramkę, ale wracający Eric Garcia staranował Platę, za co sędzia podyktował „jedenastkę”. Chwilę trwała weryfikacja VAR, ale ostatecznie decyzja o karnym została utrzymana. Ten stały fragment gry na bramkę zamienił Cyle Larin.

W 30. minucie świetną okazję miał Raphinha. Pod nogi Brazylijczyka wpadła odbita piłka od rywala. Skrzydłowy FC Barcelony skorzystał z tego, że nie był kryty i przymierzył, lecz świetną interwencją popisał się Masip, który wybił futbolówkę na rzut rożny. Po tym stałym fragmencie gry część swoich win mógł odkupić Christensen, który dopadł do piłki. Strzał głową był silny, ale trafił wprost w bramkarza Reali Valladolid.

Dwie minuty później swoją okazję stworzył Robert Lewandowski, który uderzył z sytuacyjnej piłki, ale ta zbyt mocno odkręcała się od prawego słupka bramki Masipa.

FC Barcelona ruszyła do ataku w drugiej połowie

Po przerwie podopieczni Xaviego Hernandeza wrzucili kolejny bieg w gonieniu niekorzystnego wyniku. Jednak nic z tego nie wynikało. Pierwszą groźną okazję w tej połowie stworzył sobie Valladolid. Gonzalo Plata uderzył z dystansu na bramkę Peny, który w drugiej połowie zastąpił ter Stegena. Od utraty trzeciej bramki Dumę Katalonii uratował słupek.

W 72. minucie piłka po strzale Gonzalo Platy zatrzepotała w siatce, ale sędzia dopatrzył się spalonego dogrywającego do niego. Po analizie VAR sędzia jednak uznał bramkę. Całą robotę wykonał Cyle Larin, który wykiwał obrońców i świetnie zagrał do kolegi z zespołu. Pięć minut później Lucas Rosa mógł pogrążyć Blaugranę, ale Penę uratował słupek. 10 minut później Robert Lewandowski zdobył swojego 23. gola w LaLidze i zmniejszył rozmiary porażki. Polak minął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki.

Wynik meczu: Real Valladolid – FC Barcelona 3:1

