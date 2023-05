Robert Lewandowski o krok od historycznego wyczynu. Prześcignie Messiego i Papina!

Robert Lewandowski wielkimi krokami zamyka swój pierwszy sezon w FC Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski może śmiało powiedzieć, że na krajowym podwórku był on jak najbardziej udany. Duma Katalonii pierwszy raz od niemal pięciu lat sięgnęła po tytuł mistrza Hiszpanii, a do tego zdobyli Superpuchar oraz dotarli do półfinału Pucharu Króla. W europejskich pucharach było już znacznie gorzej, jednak Polak nie ma na co narzekać. Wkrótce może osiągnąć historyczny cel.

Robert Lewandowski o krok od historycznego osiągnięcia

Trener FC Barcelony Xavi od początku pobytu Roberta Lewandowskiego w klubie podkreśla, że bardzo podziwia go za wszystkie dotychczasowe osiągnięcia i jego pozyskanie było bardzo ważne dla całej układanki. Dziś śmiało można powiedzieć, że nie były to słowa rzucane na wiatr, ponieważ Duma Katalonii ma za sobą bardzo udany sezon, a „Lewy” wkrótce powinien otrzymać nagrodę dla najlepszego strzelca rozgrywek La Liga.

Dotychczas Polak nagromadził 23 bramki i zważywszy na to, że do końca sezonu pozostały dwie kolejki, wiele wskazuje na to, że już utrzyma pozycję lidera klasyfikacji strzelców. Drugi Karim Benzema nagromadził tych bramek 18. Jeżeli dojdzie do tego, że kapitan reprezentacji Polski sięgnie swego, wówczas osiągnie absolutnie wyjątkowy cel. Zostanie pierwszym piłkarzem z TOP 5 lig europejskich, który sięgał po koronę króla strzelców aż sześć razy z rzędu.

Robert Lewandowski może pobić wyczyn Lionela Messiego i Jeana-Pierre'a Papina

Dotychczas Lionel Messi, Jean-Pierre Papin i Robert Lewandowski pięć razy z rzędu sięgali po korony króli strzelców. Drugiemu z wymienionych kolejna korona nie grozi, gdyż od wielu lat jest na piłkarskiej emeryturze, jednak „Lewy” i Messi wciąż mają szansę wyśrubować ten rekord.

Papin osiągnął ten rekord w barwach Olympique Marsylia w sezonach: 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992. Lionel Messi, kiedy był zawodnikiem FC Barcelony: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, a Robert Lewandowski Bayernu Monachium: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

