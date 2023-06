Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Osoba z otoczenia Polaka zabrała głos

Skoro sezon jest już za nami, to teraz czas na coś, co równie mocno elektryzuje fanów, czyli okienko transferowe. W zeszłym roku Polacy śledzili sagę związaną z przenosinami Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, co z czasem okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż kapitan reprezentacji Polski znakomicie wpisał się w filozofię Xaviego i został królem strzelców La Liga. W ostatnim czasie wiele mówi się o potencjalnych przenosinach Lionela Messiego z powrotem do Blaugrany, co miałoby też wpłynąć na przyszłość „Lewego”.

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony?

Robert Lewandowski niejednokrotnie przymierzany był do opuszczenia Europy, jednak nigdy nic nie wychodziło z podobnych doniesień. Znany dziennikarz Florian Plettenberg podał informację, że jeden z arabskich zespołów wziął na celownik usługi kapitana reprezentacji Polski. Jednak na nim się nie kończy, gdyż, jak przekonuje, Arabowie szykują również podchody pod transfery takich zawodników, jak, m.in. Luka Modrić czy Roberto Firmino.

Ponadto już niemal pewne jest, że na półwysep arabski zawita Karim Benzema, który niedawno ogłosił rozstanie z Realem Madryt. Zdobywca Złotej Piłki za sezon 2021/22 ma zostać zawodnikiem świeżo upieczonego mistrza saudyjskiej Pro League Al-Ittihad, którego trenerem jest Nuno Espirito Santo. Francuz ma inkasować za rok gry nawet 200 mln euro, o czym informuje m.in. Fabrizio Romano.

Obóz Roberta Lewandowskiego reaguje na doniesienia o transferze

Niewiele wskazuje jednak na to, żeby w najbliższym czasie Robert Lewandowski miał zmienić otoczenie. Dziennikarze skontaktowali się z osobą z bliskiego otoczenia kapitana reprezentacji Polski, która zapewniła, że Polak nie ma zamiaru nigdzie ruszać się z FC Barcelony, a to wszystko nic niewarte plotki.

— To zwykła plotka. Nie ma żadnego tematu. Poza tym taką informację dziś można napisać o 10 najlepszych piłkarzach na świecie. Nie tylko o Robercie i tych kilku wymienionych — powiedziała osoba z otoczenia Roberta Lewandowskiego, cytowana przez sport.pl.

