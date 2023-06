Gwiazda Premier League za Karima Benzemę. Duży ruch Realu Madryt

Real Madryt zakończył sezon bez triumfu w mistrzostwach Hiszpanii i Premier League. Wśród kibiców Królewskich odbiera się to jako małe rozczarowanie, choć zespół Carlo Ancelottiego wygrał Puchar Króla i skończył La Liga wyłącznie za FC Barceloną. Władze klubu stoją przed wielkim wyzwaniem. Karim Benzema odszedł właśnie z klubu, więc w Realu powstała potrzeba zapełnienia luki.

Harry Kane może zastąpić Karima Benzemę

Karima Benzemę można nazywać legendą Realu. Francuz trafił do Madrytu jako utalentowany młody gracz, który już zebrał doświadczenie w wielkiej piłce grając dla Olimpique Lyon. Po 14 latach pełnych sukcesów (m.in. pięć tytułów Ligi Mistrzów czy Złota Piłka za ubiegły rok) jeden z najskuteczniejszych graczy w historii klubu zmienia Hiszpanię na Arabię Saudyjską. Tamtejszy Al-Ittihad ogłosił go nowym piłkarzem zespołu. Według doniesień mediów 35-latek ma zarabiał na Półwyspie Arabskim 200 milionów euro rocznie.

Real z szacunkiem pożegnał legendę, lecz już musi myśleć o znalezieniu godnego następcy. Choć w składzie znajduje się utalentowany Vinicius, to Królewscy potrzebują dodatkowego egzekutora. Jak to się dzieje w przypadku wielkich klubów, szybko rozgorzała giełda potencjalnych kandydatów. „Marca” donosi, że klub ze stolicy Hiszpanii widzi u siebie Harry’ego Kane’a. Zawodnik Tottenhamu Hotspur od lat regularne zdobywa po kilkanaście bramek w sezonie dla swojego klubu, który w następnym sezonie nie zagra w żadnym z europejskich pucharów. Angielski napastnik ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku, co oznacza, że jego sprowadzenie byłoby tańsze niż zazwyczaj.

Kariera Harry’ego Kane’a

Zdaniem dziennikarzy „Marki” ewentualna kwota wykupu 29-latka miałaby oscylować w graniach 80 milionów euro. Gdyby doszło do transakcji, Anglik po raz pierwszy występowałby poza granicami ojczyzny. W Tottenhamie Kane gra od 2009 roku (z przerwami na wypożyczenia). Prze ten okres wystąpił w 435 meczach, zdobywając 280 bramek.

