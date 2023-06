Prezydent FC Barcelony zdradził przyczynę fiaska powrotu Leo Messiego. „Nie chciał mieć takiej presji”

Choć oficjalnie tegoroczne letnie okno transferowe jeszcze się nie rozpoczęło, to co rusz słyszymy o wielkich transferach gwiazd futbolu. Obecnie najwięcej mówi się o ruchach w kierunku Półwyspu Arabskiego, gdzie tamtejsi włodarze oferują pensje na poziomie kilkudziesięciu milionów euro za rok. Podczas gdy Cristiano Ronaldo i Karim Benzema zagrają w lidze arabskiej, Lionel Messi obrał geograficznie inny kierunek.

Prezydent Barcelony mówi o braku powrotu Leo Messiego

Saga transferowa z argentyńskim graczem niedawno dobiegła końca. Pomimo spekulacji dotyczących przenosin do Arabii Saudyjskiej, Messi zdecydował się przyjąć ofertę z klubu Davida Beckhama, Interu Miami. Piłkarz nadal będzie mógł liczyć na królewskie zarobki, ale nie będzie zmuszony do tak wytężonej gry jak w Europie. Choć poziom MLS poprawia się z roku na rok, to amerykańska liga nie ma podejścia do La Liga czy Ligue 1, w których dotychczas rywalizował 36-latek.

Argentyńczyka dość mocno łączono z powrotem do FC Barcelony, w której po raz pierwszy dał się poznać jako jeden z najlepszych piłkarzy w historii klubu. Transfer do stolicy Katalonii z pewnością wywołałby wielkie emocje wśród kibiców. Prezydent Dumy Katalonii zdradził przyczyny fiaska. W rozmowie z kanałem Esport3 Joan Laporta powiedział, że jednym z powodów był fakt, iż Messi znów nie chciał przeżywać presji, z jaką miał styczność kilka lat temu.

– Messi nie wrócił, ponieważ nie chciał ponownie mieć takiej presji. Szanujemy go i mamy nadzieję, że poradzi sobie bardzo dobrze w Miami. Rozmawialiśmy, aby złożyć mu wielki hołd. Byłoby to doskonałe na inaugurację nowego Spotify Camp Nou – powiedział Laporta cytowany przez stronę Barcacentre na Twitterze.

FC Barcelona remontuje stadion

Barcelona rozpoczęła przebudowę swojego stadionu. W najbliższym sezonie będzie rozgrywać spotkania na stadionie olimpijskim. Powrót na Camp Nou ma nastąpić 29. listopada 2024 roku, w dzień 125. rocznicy powstania klubu.

