Cios dla Roberta Lewandowskiego? To on ma zostać nowym kapitanem FC Barcelony

FC Barcelona wkrótce wróci do swojego ośrodka przygotowawczego, by rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Wciąż nie wiadomo, czy Joan Laporta i jego świta zdecydują się na przeprowadzenie kolejnych wzmocnień po tym, jak do drużyny Xaviego dołączyli Ilkay Gundogan i Inigo Martinez, jednak wszystko zmierza w decydującym kierunku. W dalszym ciągu nie jest jasny temat, kto przejmie opaskę kapitańską po tym, jak klub z Camp Nou opuścili Sergio Busquets i Jordi Alba, choć na horyzoncie wyrósł zaskakujący kandydat.

Media: Xavi podjął decyzję ws. wyboru kapitana w FC Barcelonie

Temat opaski kapitańskiej w FC Barcelonie do dziś nie został rozstrzygnięty, choć niezmiennie wzbudza wiele kontrowersji i opinii. Zdaniem wielu kibiców to miano należy się zawodnikowi, który w hierarchii piłkarzy jest najstarszy stażem w klubie. Oznaczałoby to, że kapitanem Blaugrany zostałby Sergi Roberto, a jego następcą Marc-Andre ter Stegen. Coraz rzadziej w tym przypadku pada nazwisko Roberta Lewandowskiego, co wywołały m.in. niedawne opinie na jego temat po klęsce reprezentacji Polski z Mołdawią.

Tymczasem kataloński „Sport” podał, że Xavi wytypował innego, zaskakującego kandydata na kapitana FC Barcelony. Mowa o Ousmane Dembele, który po dwóch wcześniej wymienionych zawodnikach jest trzecim najstarszym stażem piłkarzem, reprezentującym drużynę Dumy Katalonii. Sprawa rozeszła się szybko w mediach społecznościowych i wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Kibice i dziennikarze mają wątpliwości, co do kandydatury Francuza ze względu na jego przeszłość w barwach drużyny z Camp Nou. 26-latek często zmagał się z kontuzjami i miał problemy dyscyplinarne.

Natomiast w ostatnim sezonie jego podejście do gry znacząco się zmieniło, choć problemy zdrowotne nie odpuszczały. Od lutego do końca kwietnia były piłkarz Borussii Dortmund pozostawał poza grą, a w jego miejscu występował Brazylijczyk Raphinha. Ponadto Dembele zaznacza, że Barcelona to jego dom i pragnie przedłużyć wygasający latem 2024 roku kontrakt. W poprzednim sezonie rozegrał 35 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył dziewięć asyst. Wszystko wkrótce powinno się wyjaśnić.

