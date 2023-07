Xavi skomentował plotki transferowe. Te słowa dają do myślenia

W nocy z soboty na niedzielę FC Barcelona rozegrała towarzyskie El Clasico z Realem Madryt. Niestety Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców, ale Duma Katalonii wygrała 3:0. Wynik tego spotkania otworzył Ousmane Dembele w 15. minucie.

Xavi dostał pytanie o odejście Ousmane Dembele

W tej sytuacji Ilkay Gundogan i Pedri perfekcyjnie rozegrali rzut wolny, po którym Francuz zdobył bramkę. Niemiec był odpowiedzialny za wykonanie rzutu wolnego z prawego rogu boiska. Hiszpan dostał futbolówkę na skraju pola karnego i zagrał prostopadle do swojego kolegi, który wbiegał zza pleców byłego piłkarza Manchesteru City. Dembele huknął bardzo mocno z około piątego metra i nie dał szans interweniującemu Courtoisowi.

W ostatnim czasie mówi się, że Ousmane Dembele może odejść z FC Barcelony. Francuskiego zawodnika ma kusić PSG, które jest gotowe zapłacić klauzulę 50 mln zł. „Ousmane Dembélé jest zainteresowany paryskim projektem” – napisał na Twitterze dziennikarz RMC Sport Fabrice Hawkins. Po spotkaniu na ten temat wypowiedział się trener Blaugrany – Xavi Hernandez.

Xavi Hernandez: Widzę, że jest tutaj szczęśliwy

Na pomeczowej konferencji prasowej po zwycięstwie 3:0 nad Realem Madryt Hiszpan został zapytany o przyszłość Ousmane Dembélé. – Na rynku transferowym nigdy nic nie wiadomo – wyznał, cytowany przez "Mundo Deportivo"

– Widzę, że Ousmane jest tutaj szczęśliwy, ale ostatecznie to decyzja zawodnika. Widzimy, że jest szczęśliwy i zadowolony, a jeśli coś będzie, da nam znać – dodał.

Później Xavi dodał na temat Francuza, że klub nie może kontrolować rynku transferowego. – Są klauzule w kontraktach, reszta to decyzja zawodnika. Widzę go bardzo dobrze nastawionego, odkąd przybyliśmy. Ponadto powiedział nam, że jest szczęśliwy i czuje się częścią rodziny – zakończył. Swój pierwszy mecz ligowy FC Barcelona rozegra 13.08 z Getafe. To spotkanie zaplanowano na godz. 21:30.

