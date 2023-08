Na jaw wyszły zarobki Roberta Lewandowskiego. Fani łapią się za głowy

Robert Lewandowski wszedł w skład FC Barcelony, jak do siebie do domu. Aklimatyzacja Polaka na Camp Nou przebiegła błyskawicznie i doskonale wpisał się w filozofię Xaviego, co przyniosło efekt w postaci korony króla strzelców w swoim pierwszym sezonie w La Liga. Nie trzeba się długo domyślać, żeby stwierdzić, iż były zawodnik Bayernu Monachium, jako jedna z największych gwiazd drużyny, jest również jednym z najlepiej zarabiających zawodników. Zdaniem katalońskich mediów nawet najlepiej zarabiającym.

Zamieszanie z transferem zawodnika wyjawiło prawdę o zarobkach Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Od kilku dni jednym z najgorętszych tematów w mediach sportowych jest transfer Ousmane'a Dembele do Paris Saint-Germain. Francuski skrzydłowy jest o krok od wystąpienia z szeregów FC Barcelony właśnie na rzecz mistrzów Francji, jednak jego klauzula w wysokości 50 mln euro obowiązywała do końca lipca, zatem jest już nieważna. Mimo tego paryżanie będą rozmawiali z Joanem Laportą o transferze skrzydłowego, by wynegocjować kwotę, która zadowoli obie strony. Mówi się, że transakcja nie wyniesie więcej niż 100 mln euro.

W związku z tym katalońskie media przeprowadziły mnóstwo analiz, które miały wykazać, kogo Duma Katalonii sprowadzi w miejsce Francuza. Jednocześnie dokonano analizy, jak odejście 25-latka wpłynie na sytuację finansową FC Barcelony. „Mundo Deportivo” opublikowało materiał, w którym wykazano zarobki niektórych zawodników drużyny Xaviego. Wynika z niego, że były zawodnik Borussii Dortmund jest trzecim najlepiej zarabiającym zawodnikiem Blaugrany, a jego pensja wynosi 23 mln euro brutto. Większą kwotę inkasują jedynie Frenkie de Jong (27 mln euro brutto) i Robert Lewandowski (34 mln euro brutto).

Wychodzi na to, że Polak zarabia zdecydowanie najwięcej ze wszystkich zawodników w FC Barcelonie. Twitterowi profil Barca Universal opublikował te dane na swojej osi czasu i po krótkim czasie pojawiło się pod nimi mnóstwo komentarzy od zdziwionych kibiców. Wielu z nich uważa, że kapitan reprezentacji Polski zarabia za dużo. „Niemożliwe, żeby Lewandowski tyle zarabiał. To są fałszywe liczby”, „Lewandowski jest jedynym piłkarzem w tym zestawieniu, który nie zasługuje na swoje zarobki”, „Powinien zarabiać 5 mln euro” – czytamy pod wpisem.

