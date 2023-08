Koszmar gwiazdora Realu Madryt. Opuścił boisko we łzach

Real Madryt w najbliższą sobotę rozegra pierwszy mecz nowego sezonu ligowego. Ich przeciwnikiem będzie Athletic Bilbao, a spotkanie zostanie rozegrane na San Mames. Kilka dni temu Królewscy wrócili z przedsezonowego tournée w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbyli kilka spotkań kontrolnych. Wszystko wskazywało na to, że z wyjątkiem nowego nabytku, Ardy Gulera oraz Ferlanda Mendy'ego zawodnicy przystąpią do sezonu bez większych problemów zdrowotnych. Niestety najnowsze wieści sprawiły, że serca kibiców Królewskich pękły na pół.

Thibaut Courtois zerwał więzadła krzyżowe w kolanie

Thibaut Courtois jest ostoją bramki Realu Madryt od pięciu lat. Belgijski golkiper niejednokrotnie był najjaśniejszym punktem w całym kolektywie Królewskich i ratował drużynę z opresji, jak choćby w pamiętnym finale Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi w sezonie 2021/22. Belg ma niepodważalne pierwszeństwo w bramce Los Blancos i trudno się spodziewać, by w najbliższych latach uległo to zmianie. Jednak w świetle najnowszych wieści jest pewne, że w najbliższych miesiącach nie zobaczymy go na boisku.

Real Madryt wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano, że Thibaut Courtois zerwał więzadła krzyżowe przednie w lewym kolanie i przejdzie operację. Dziennikarz radia Cope Miguel Angel Diaz przekazał, że przed ostateczną diagnozą belgijski bramkarz zalał się łzami podczas schodzenia z boiska, zapewne wiedząc, co się stało. „Courtois doznał kontuzji podczas porannego treningu Realu Madryt. Zawodnik przechodzi badania lekarskie. Uszkodzeniu mogło ulec więzadło krzyżowe w kolanie. Opuścił trening we łzach” – napisał na Twitterze publicysta.

Real Madryt rozpoczął poszukiwania nowego bramkarza

W związku z zaistniałą sytuacją stało się jasne, że Królewscy mają poważny problem, dlatego rozpoczęto poszukiwania golkipera, który zastąpi w bramce Thibauta Courtoisa. Rezerwowy bramkarz Los Blancos Andrij Łunin nie cieszy się zaufaniem Carlo Ancelottiego, dlatego prawdopodobnie nie zostanie „jedynką” na nadchodzący sezon. Najpoważniejszym kandydatem do wzmocnienia składu Realu Madryt jest David De Gea, który pozostaje wolnym agentem i może dołączyć do zespołu za darmo.

Wspomniany wcześniej Miguel Angel Diaz wspomniał, że włodarze Królewskich rozważają również powrót Keylora Navasa, który występował na Estadio Santiago Bernabeu w latach 2014-2019, jednak wciąż ma aktualny kontrakt z Paris Saint-Germain. Innymi kandydatami są m.in. Kepa Arrizabalaga z Chelsea lub Bono z Sevilli.

