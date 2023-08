Real Madryt z awaryjnym wzmocnieniem. Bramkarz Chelsea zastąpi Courtois

Real Madryt nie mógł zaliczyć poprzedniego sezonu do nadzwyczaj udanych. Klub, który w ostatnich latach kolekcjonował mistrzostwa Hiszpanii i puchary za Ligę Mistrzów, w ostatnich rozgrywkach musiał zadowolić się tylko Pucharem Króla. Na dodatek skład na obecny sezon nie wygląda tak, by rywale drżeli z przerażenia.

Kepa Arrizabalaga wypożyczony do Realu Madryt

Królewscy od wielu miesięcy próbują sprowadzić do siebie Kyliana Mbappe. Najchętniej zrobiliby to po wygaśnięciu kontraktu Francuza z Paris Saint-Germain, aby ten mógł dołączyć za darmo. Na to nie godzi się PSG, które chciałoby na mistrzu świata coś zarobić, ewentualnie zatrzymać go na dłużej. Poprzez odejście Karima Benzemy, Los Blancos potrzebują gwiazdy w ataku. Póki co trener może liczyć na Viniciusa Juniora czy Rodrygo.

Zespół Carlo Ancelottiego potrzebował również pilnie nowego bramkarza. Thibaut Courtois zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co najbliższe kilka miesięcy spędzi na powrocie do zdrowia. W drużynie jest rezerwowy bramkarz Andrij Łunin, ale Ukrainiec nie cieszy się zaufaniem włoskiego szkoleniowca. Z tego też względu Real ruszył na szybkie zakupy. Choć pierwotnie mówiło się o chęci sprowadzenia Davida De Gei, to zespół z Madrytu ogłosił zakontraktowanie Kepy Arrizabalagi.

Zawodnik Chelsea został wypożyczony do końca sezonu 2023/2024. Arrizabalaga w 2018 roku stał się najdroższym bramkarzem świata, gdy odszedł do Londynu z Athletiku Bilbao. Urodzony w 1994 roku piłkarz może pochwalić się 13 występami w kadrze Hiszpanii, z którą zdobył Ligę Narodów 2022/2023.

Real Madryt rozpoczął sezon La Liga

W inauguracyjnym meczu La Liga Real pokonał na wyjeździe zespół z Bilbao 2:0. W bramce Królewskich stał Łunin.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak z żalem do Fernando Santosa. To ma mu za złeCzytaj też:

Trener Rakowa Częstochowa chce zmian w kalendarzu. Chodzi o walkę w pucharach