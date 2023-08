Robert Lewandowski bez gola w meczu z Cadizem. Trener FC Barcelony uspokaja

FC Barcelona z dużym optymizmem podchodzi do początku nowego sezonu ligi hiszpańskiej. Duma Katalonii po kilku latach przerwy znów znalazła się na szczycie, zdobywając kolejny tytuł La Liga. Wzmocnienia w oknie transferowym sprawiły, że zespół Xaviego Hernandeza może poważnie myśleć o powtórzeniu sukcesu sprzed sezonu.

Xavi Hernandez komentuje niemoc strzelecką Roberta Lewandowskiego

Barcelona chce z pewnością poprawić się względem ubiegłych lat, jeśli chodzi o występy w Lidze Mistrzów. W ostatnich dwóch sezonach klub ze stolicy Katalonii kończył zmagania na trzecim miejscu, przez co „lądował” w Lidze Europy. W niej także nie osiągał żadnych sukcesów.

Zespół Roberta Lewandowskiego rozpoczął sezon od nieoczekiwanego remisu 0:0 z Getafe. Po ostatniej kolejce na konto zespołu wpadły wreszcie trzy punkty. Barca pokonała Cadiz 2:0 po bramkach Pedriego i Ferrana Torresa. Asystę głową w przypadku drugiego gola zaliczył kapitan reprezentacji Polski. Sam jednak po raz kolejny nie znalazł sposobu na zdobycie bramki. W przypadku takiego klubu jak FC Barcelona, od napastnika oczekuje się goli niemalże non stop, przez co szybko zaczęły się dyskusje nad niemocą 35-latka. O to został również zapytany trener Polaka, Xavi Hernandez. Hiszpan uspokajał nastroje.

– Nie jestem tym zmartwiony. Robert w końcu strzeli, musi zachować cierpliwość i nie opuszczać swojej pozycji. Moim zdaniem, w drugiej połowie grał dobrze. Na koniec zaliczył asystę. Robert potrzebuje jednego gola, jak wszyscy napastnicy. Dobrze pracował dla drużyny przez całe spotkanie – powiedział na konferencji prasowej Xavi cytowany przez TVP Sport.

Forma Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski podchodzi do obecnego sezonu jako król strzelców poprzednich rozgrywek La Liga. Polak strzelał już gole w ostatnich tygodniach w meczach towarzyskich.

