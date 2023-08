FC Barcelona znalazła konkurenta dla Roberta Lewandowskiego? Wielka gwiazda może wzmocnić klub

Robert Lewandowski ma ostatnio trudny czas w FC Barcelonie. Po dwóch kolejkach wciąż nie ma żadnej strzelonej bramki, co jest jego najgorszym wynikiem od sezonu 2012/13. Ponadto kapitan reprezentacji Polski ma problemy ze stworzeniem sobie sytuacji, gdyż jest bezlitośnie kryty przez obrońców rywali, którzy często uciekają się do nieprzepisowych zachowań.

Robert Lewandowski będzie miał konkurenta?

W obliczu tych kłopotów w ofensywie FC Barcelona może ściągnąć zawodnika, który albo będzie mógł grać z Polakiem, albo będzie występował za niego. Kataloński „Sport” donosi, że do klubu może dołączyć Joao Felix. Co prawda Barca nie wykonała jeszcze żadnego ruchu w sprawie zawodnika, ale klub otrzymała już informacje, że Atletico Madryt dałoby zielone światło na wypożyczenie z opcją wykupu portugalskiego napastnika.

„Celem Atletico jest pozbycie się Joao Felixa w jakikolwiek sposób, aby rozwiązać problem w szatni i wśród kibiców” – donoszą dziennikarze.

Jak informuje kataloński Sport opcja pozyskania Joao Félixa jest popularna w Barcelonie. „Xavi wie, że potrzebuje ostatniego podania w ataku, a Portugalczyk mógłby mu to zapewnić. Joao Félix obniży swoją pensję, aby dołączyć do FC Barcelony” – czytamy.

Jorge Mendes przyleci do Barcelony, by sfinalizować transfer Joao Cancelo

Z kolei hiszpańskie media donoszą, że w klubie nie ma pośpiechu z przeprowadzeniem tego transferu, ale są w stałym kontakcie z jego agentem – Jorge Mendesem i znają już warunki, na jakich zawodnik mógłby zostać wytransferowany.

Ponadto według wieści Katalończyków, Jorge Mendes ma przyjechać do Barcelony jeszcze w tym tygodniu, by sfinalizować podpisanie umowy z Joao Cancelo. Według informacji „Sportu” na tym spotkaniu powinna wyjaśnić się również sytuacja Ansu Fatiego, który może odejść z Dumy Katalonii. W sytuacji gdy skrzydłowy nie wyrazi chęci na transfer, graczem, z którym klub się pożegna będzie Marokańczyk Eze Abde. W przypadku odejścia któregoś z tych zawodników, do klubu może zostać ściągnięty Portugalczyk.

