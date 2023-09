Oferta „last minute” za Roberta Lewandowskiego. Polak odejdzie z FC Barcelony?

FC Barcelona nie od dziś ma problemy finansowe. Mimo wielu z nich udało się do klubu ściągnąć takich graczy jak Robert Lewandowski w zeszłym sezonie czy Ilkay Gundogan w tym okienku transferowym.

FC Barcelona otrzymała ofertę za Roberta Lewandowskiego

W ostatnim czasie mówiło się o chęci sprowadzenia Joao Felixa z Atletico Madryt, który mógłby być wzmocnieniem ofensywy, która w ostatnim czasie kuleje. Niestety uruchomione dźwignie finansowe nie zapewniają możliwości rejestracji kolejnych zawodników i nawet sprzedaż Ousmane Dembele do PSG na to nie pozwala.

Okienko transferowe powoli się zamyka, a FC Barcelona wciąż próbuje pozbyć się kilku niepotrzebnych zawodników, np. Ansu Fatiego, Lengleta Abde, czy nawet mówi się o Eriku Garcii. Jednak niespodziewanie do klubu wpłynęła oferta za Roberta Lewandowskiego.

Tyle Saudyjczycy płacą za Roberta Lewandowskiego

W mediach bardzo dużo mówi się o chęci ściągnięcia Roberta Lewandowskiego przez Saudyjczyków. Jednak według ustaleń katalońskiego „Sportu” na stół władz Dumy Katalonii trafiła propozycja za 35-latka.

„Wynosi około 40 milionów euro i pojawiła się w ostatnim dniu hiszpańskiego okienka transferowego” – czytamy.

Co prawda okienko transferowe w Arabii Saudyjskiej trwa do 20 września, więc w przypadku chęci klubu i samego zawodnika taki transfer mógłby do tego dnia zostać dopięty do tego dnia, ale problemem Blaugrany byłoby ściągnięcie następcy, bo w tym kraju transfery można przeprowadzać do godz. 00:00 w piątek 1 września.

Jednoznaczna decyzja klubu i zawodnika ws. transferu

Oferta nie została zaakceptowana przez Blaugranę, a sam zawodnik nie rozważa odejścia z FC Barcelony, ale gdyby tak się zdarzyło, że kapitan reprezentacji Polski zdecyduje się odejść, Duma Katalonii pozostanie z Raphinhą, Lamine Yamalem i Ferranem Torresem w ataku.

Obecny sezon jest bardzo trudny dla Roberta Lewandowskiego. Po trzech kolejkach napastnik ma tylko jedną bramkę na koncie. W ubiegłym sezonie zdobył 23 gole w 34 meczach ligowych, co zagwarantowało mu koronę króla strzelców.

