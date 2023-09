Robert Lewandowski bohaterem! Piorunująca końcówka Barcelony

FC Barcelona miała ogromne problemy w meczu z Celtą Vigo. Zwycięstwa ostatecznie nie odniosła, aczkolwiek udało jej się uniknąć kompromitacji. Wszystko dzięki występowi Roberta Lewandowskiego, który w końcówce spotkania zdobył dwie bramki. Mało tego, Blaugrana odwróciła losy meczu dzięki trafieniu innej gwiazdy.

Celta Vigo postraszyła FC Barcelonę

Po wielu tygodniach, kiedy to kapitan reprezentacji Polski był krytykowany za nieskuteczność, w końcu odblokował się na dobre. Napastnik trafił do siatki w sześciu ostatnich spotkaniach Dumy Katalonii i tym razem również nie zawiódł, choć długo się na to zanosiło.

Drużyna z Galicji znacznie lepiej rozpoczęła tę potyczką. Była bowiem 19. minuta, kiedy Jorgen Larsen pokonał Marca-Andre ter Stegena po asyście Luki de la Torre. W pierwszej części spotkania podopieczni Rafy Beniteza utrzymywali prowadzenie i w zasadzie szło im doskonale aż do 76. minut. Na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem prowadzenie Celty podwyższył Anastasios Douvikas po dograniu Iago Aspasa.

Dwa gole Roberta Lewandowskiego w meczu Celtą Vigo

Wydawało się, że w tym meczu jest już pozamiatane, ale wtedy do akcji wkroczył Robert Lewandowski. Kilka chwil po bramce na 2:0 kapitan Biało-Czerwonych idealnie wkleił się w linie obrony rywali, a następnie otrzymał górne podanie od Joao Felixa. Nie pozostało mu nic innego, jak tylko przelobować golkipera, co też uczynił.

Kilka chwil później Joao Cancelo urwał się spod krycia i wbiegł w pole karnego z prawej strony. „Lewy” natomiast zauważył, że warto się zatrzymać i poczekać na wycofanie piłki. Portugalczyk go dostrzegł, dograł mu idealnie, a Polak doprowadził do remisu. Mało tego, prawy defensor strzelił gola na 3:2 w 89. minucie starcia i tym samym ustalił jego wynik. FC Barcelona pokazała więc niesamowity charakter, odwróciła losy meczu i zgarnęła trzy punkty.

