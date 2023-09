Robert Lewandowski musi znaleźć nowe hobby. Kuriozalny zakaz FC Barcelony

Życie profesjonalnych piłkarzy nie kręci się wokół piłki nożnej. Między treningami i meczami mają oni wolny czas, który spędzają na różne sposoby. Na przykład Robert Lewandowski za każdym razem powtarza, że jeśli ma, chociaż chwilę wolnego czasu, stara się go spędzić z rodziną i bliskimi.

Robert Lewandowski spędza aktywnie czas grając m.in. w padla

Jakiś czas temu wspominał o tym na kanale „Łączy nas piłka”. „Najlepiej regeneruję się, spędzając czas z rodziną. Rozmowa z bliskimi bardzo mi pomaga. Rodzina, przyjaciele i całe moje najbliższe otoczenie powoduje, że jest mi lżej, że potrafię zapomnieć o złych rzeczach, które się wydarzyły. Rodzina ma dla mnie ogromną wartość. Oni na co dzień widzą, ile mnie to wszystko kosztuje. Dla nich to także jest trudne” — wspominał.

Ponadto wielokrotnie można było zaobserwować w social mediach kapitana reprezentacji Polski, że lubi wolny czas spędzać aktywnie, jak na sportowca przystało. Tego lata kapitan reprezentacji Polski wrzucał na swojego Instagrama zdjęcia z kortu tenisowego, na którym grał w padla.

Kuriozalny zakaz FC Barcelony

„Lewy” brał również udział w turnieju, który – jak to profesjonalny sportowiec – wygrał. Brali w nim udział m.in. Tomasz Kłos, Tomasz Smokowski. A sam napastnik FC Barcelony podkreślał, że lubi spędzać czas uprawiając ten sport. „Był, zagrał i wygrał. Dzięki Robert za mecz. Powodzenia i mam nadzieję do następnego razu…” – napisał na swoim Instagramie Tomasz Kłos.

Okazuje się, że do tego „następnego razu” najprawdopodobniej nie dojdzie, bo według katalońskiego „Sportu” władze FC Barcelony wprowadziły kuriozalny zakaz... uprawiania tej dyscypliny sportu. Ta decyzja tłumaczona jest chęcią „zmniejszenia ryzyka kontuzji”.

Nie jest nowością, że piłkarze mają w swoich kontraktach pewne zakazy. Głównie dotyczą one uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak np. jazda na nartach, która może zakończyć się poważną kontuzją, jak w przypadku Manuela Neuera.

