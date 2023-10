Koniec spekulacji ws. występu Roberta Lewandowskiego w El Clasico! Wszystko jest już jasne

Robert Lewandowski przez kilka tygodni nie był do dyspozycji Xaviego przez kontuzję, którą odniósł w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Polak przechodził rekonwalescencję urazu kostki, ale nie trwała ona tak długo, jak wcześniej się tego spodziewano. Przyspieszona rehabilitacja przyniosła bardzo dobry efekt i zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami Polak będzie dostępny na El Clasico z Realem Madryt.

Robert Lewandowski znalazł się w kadrze na El Clasico

Kontuzja Roberta Lewandowskiego była powodem do rozważań zarówno dla Xaviego, jak i Michała Probierza. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski nie przyjechał na pierwsze zgrupowanie kadry za kadencji nowego selekcjonera, co wywołane było wcześniej przytoczoną kontuzją. Zastąpili go Arkadiusz Milik i Karol Świderski a w dwóch meczach Biało-Czerwoni zdobyli cztery punkty (Wyspy Owcze 2:0, Mołdawia 1:1).

Również hiszpański szkoleniowiec miał spory problem, który ostatecznie udało mu się rozwiązać. W kadrze Blaugrany nie ma drugiej typowej „dziewiątki”, która mogłaby z miejsca zastąpić „Lewego”, więc musiał postawić na uniwersalne rozwiązanie z Ferranem Torresem w roli napastnika. Wiele wskazywało na to, że tak również będzie podczas spotkania z Realem Madryt i wciąż nie jest to wykluczone, pomimo faktu, że Polak ostatecznie znalazł się w kadrze na ten mecz.

Sytuacja zdrowotna w kadrze FC Barcelony jest bardzo skomplikowana, dlatego Xavi czekał z ogłoszeniem kadry niemal do samego końca. Warto podkreślić, że poza kapitanem reprezentacji Polski do kadry wrócili Raphinha i... Jules Kounde, co jest wyjątkową niespodzianką, gdyż jeszcze kilka dni temu media zapewniały, że Francuz nie zdąży wyleczyć kontuzji na Klasyk. W drużynie Dumy Katalonii zabraknie natomiast Pedriego oraz Frenkiego de Jonga. Ten drugi typowany był jako kolejny powracający zawodnik, ale stało się inaczej. Start El Clasico o godz. 16:15.

