Lionel Messi ocenił Barcelonę z Robertem Lewandowskim. Co za słowa Argentyńczyka

Lionel Messi jest absolutnym rekordzistą plebiscytu „France Football”. Jego osiem triumfów to wynik, który trudno będzie pobić komukolwiek w kolejnych latach, a może i dekadach. Drugi na liście wszech czasów jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie został jednak nawet sklasyfikowany wśród najlepszych trzydziestu piłkarzy za rok 2023.

Lionel Messi o FC Barcelonie z Robertem Lewandowskim

Jeden z sukcesów po stronie Argentyńczyka, który wyjątkowo dotyczył polskich kibiców, to rok 2021. Wówczas wydawało się, że po Złotą Piłkę sięgnie Robert Lewandowski. RL9 przegrał jednak z Argentyńczykiem stosunkiem głosów 580 do 613.

Za rok 2023 „Lewy” został sklasyfikowany na dwunastej pozycji. Miał na to wpływ wynik Polski na mundialu w Katarze, gdzie – spoglądając na rezultaty tych największych reprezentacji – miejsce w 1/8 finału nie zostało wyskoki wycenione. Lewandowski błyszczał za to w barwach Barcelony, gdzie szybko wpasował się w nowy klub, mocno przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrzowskiego oraz Superpucharu Hiszpanii. Dodatkowo Polak był najlepszym strzelcem w rozgrywkach LaLiga.

twitter

Messi został zapytany po wygraniu Złotej Piłki A.D. 2023 o Dumę Katalonii w obecnym formacie. Argentyńczyk to żywa legenda katalońskiego klubu. Messi przyznał, że na bieżąco obserwuje losy klubu trenowanego przez Xaviego Hernandeza.

– Śledzę wszystko, co dzieje się w Barcelonie. To klub, który będę kochał przez całe życie. Dzisiaj mają świetny zespół, który jest dobrą mieszanką zarówno młodych, jak i doświadczonych piłkarzy. W futbolu w jednym sezonie może się wiele zdarzyć, mogą przytrafić się nieoczekiwane porażki czy trudne momenty, ale myślę, że Barcelona jest gotowa, aby walczyć o Ligę Mistrzów – powiedział laureat Złotej Piłki 2023 w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Argentyńczyk zdobył swoją ósmą Złotą Piłkę

W poniedziałek 31 października rozstrzygnięto kolejną odsłonę plebiscytu „France Football”, w którym wręczano m.in. nagrodę dla najlepszego piłkarza 2023 roku. Po raz ósmy w karierze najlepszy okazał się Lionel Messi. Argentyńczyk podczas mundialu w Katarze (2022) poprowadził reprezentację Albicelestes po mistrzowski tytuł.

Messi po nieudanej przygodzie w Paris Saint-Germain swoją karierę klubową kontynuuję w Stanach Zjednoczonych. Argentyńczyk jest piłkarzem Interu Miami, którego właścicielem jest David Beckham. Co ciekawe, to właśnie Anglik wręczał Messiemu jego ósmą Złotą Piłkę podczas gali w Paryżu.

Czytaj też:

Uratował na boisku życie swojemu rywalowi. Wyjątkowe wyróżnienie od PZPNCzytaj też:

PZPN sięgnie po Jerzego Dudka? Były bramkarz może dołączyć do kadry