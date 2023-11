Robert Lewandowski zaryzykował groźną kontuzją. Zobacz, jak Polak uratował Barcę

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski podczas listopadowego okienka reprezentacyjnego dołożył swojego kolejnego gola dla Biało-Czerwonych. Trafienie RL9 na 2:0 w meczu z Łotwą, po asyście Nicoli Zalewskiego, było historyczne w dziejach drużyny narodowej. Lewandowski stał się bowiem najstarszym strzelcem gola dla Polski w oficjalnych meczach. „Lewy” kolejny raz udowodnił swoją piłkarską klasę.

FC Barcelona z remisem w meczu z Rayo Vallecano

Powrót po przerwie reprezentacyjnej dla mistrzów Hiszpanii nie był łatwy. Duma Katalonii w sobotnie popołudnie mierzyła się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Przeciwnik Barcy to solidny zespół LaLiga, meldujący się w środku tabeli. To właśnie na swoim terenie pokazali piłkarze Rayo, którzy nie dość, że nie przegrali spotkania z faworytem, to dodatkowo w 39. minucie objęli prowadzenie po pięknym trafieniu Unaia Lopeza.

Xavi Hernandez musiał reagować na problemy swojej drużyny, decydując się na kilka istotnych zmian w drugich 45. minutach. To przyniosło efekt o tyle, że Barcelona zdołała wyrównać. Co ciekawe, w 82. minucie samobójcze trafienie zaliczył Florian Lejeune. Trzeba przyznać, że spora w tym zasługa Lewandowskiego, który – gdyby nie stopa przeciwnika – prawdopodobnie wpakowałby piłkę do siatki strzałem głową. Polak włożył głowę tam, gdzie niektórzy baliby się wsadzić nogę, ryzykując ewentualną kontuzją.

Ostatecznie sobotni mecz zakończył się podziałem punktów (1:1), z którego z pewnością bardziej zadowoleni są piłkarze gospodarzy.

Robert Lewandowski najlepszym snajperem LaLiga

Warto przypomnieć, że polski napastnik kilka dni temu odebrał nagrodę dla króla strzelców ligi hiszpańskiej za poprzedni sezon. W kampanii 2022/23 Polak zdobył 23 gole w 34 meczach ligowych. RL9 dołączył tym samym do prestiżowego grona najlepszych strzelców poszczególnych sezonów w LaLiga.

Wcześniej po tytuły snajperów numer 1 w lidze hiszpańskiej sięgali m.in. Karim Benzema, Lionel Messi, Luis Suarez czy Cristiano Ronaldo.

