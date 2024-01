Ekspert nie ma wątpliwości. Wskazał, ile czasu Lewandowski utrzyma się na wysokim poziomie

Jeszcze w poprzednich rozgrywkach Robert Lewandowski poprowadził FC Barcelonę do mistrzostwa Hiszpanii, sięgając po tytuł króla strzelców. W tym sezonie z kolei cały zespół gra gorzej, a słabsza postawa polskiego napastnika sprawia, że pojawia się na jego temat coraz więcej opinii. Niektórzy wskazują, iż nie wróci już do najwyższej formy. Pewien wpływ może mieć na to jego wiek. Lewandowski ma już 35 lat i coraz trudniej utrzymać mu się na szczycie.

„Lewandowski musi się pozbierać”

Głos na temat dyspozycji Polaka w rozmowie z WP SportoweFakty zabrał Jorge D’Alessandro, były argentyński bramkarz, a obecnie komentator hiszpańskiej piłki. Ekspert powiedział, ile według niego 35-latek utrzyma się jeszcze na wysokim poziomie. – Moim zdaniem rok lub dwa. Nie zapominajmy, że Robert jest jednak świetny pod względem fizycznym. Ten dar przyczynia się do tego, iż jego kariera na szczycie trwa i tak naprawdę bardzo długo. I, jak mówię, trochę jeszcze może potrwać – podkreślił.

Nie wiadomo tylko, w jakim klubie będzie występował w przyszłości król strzelców poprzedniego sezonu La Liga. Dalsza gra w FC Barcelonie jest możliwa tylko w jednym wypadku. – Mówiąc wprost: Lewandowski musi się pozbierać. Bo gdyby dalej miał grać tak jak w ostatnich tygodniach, to o te dwa lata w Barcelonie może być bardzo trudno– przyznał D’Alessandro

Konkurencja dla Lewandowskiego

Na początku stycznia do Barcelony trafił Vitor Roque. Już w czwartek młody Brazylijczyk będzie mógł zadebiutować w nowym klubie, ponieważ właśnie wtedy mistrz Hiszpanii zagra z Las Palmas (początek o godz 21:30). Roque ma być na razie zmiennikiem Lewandowskiego, choć w Katalonii nie ukrywają, iż wiążą z nim ogromne nadzieje na przyszłość. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym wygryzie z podstawowego składu kapitana reprezentacji Polski.

Dotychczas FC Barcelona rozegrała w obecnym sezonie ligowym 18 spotkań. Zdobyła w nich 38 punkty i obecnie ma już 10 „oczek” straty do prowadzącego Realu. W kontekście walki o obronę tytułu nie wróży to zbyt dobrze.

