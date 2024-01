Jerzy Dudek wymownie o zachowaniu Roberta Lewandowskiego. Wskazał, co powinien zmienić

FC Barcelona z kretesem przegrała niedzielne El Clasico z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Jedynym momentem radości dla kibiców Dumy Katalonii była przepiękna bramka Roberta Lewandowskiego.

Jerzy Dudek wymownie o zachowaniu Roberta Lewandowskiego w czasie El Clasico

To był trzeci mecz z rzędu z golem dla napastnika. Na temat postawy 35-latka wypowiedział się Jerzy Dudek, który udzielił wywiadu „Super Expressowi”. – Robert pokazuje, że robi to, co do niego należy, że potrafi się odnaleźć w meczu. Jednak nie ma wpływu na poczynania zespołu. Postawa Barcy z meczu z Realem przypominała mi grę reprezentacji Polski – przyznał.

Nawet zachowania „Lewego” w trakcie spotkania były bramkarz Realu Madryt porównał do tych, które możemy oglądać z orzełkiem na piersi. Polak często się irytował i ekspresyjnie gestykulował w stronę swoich kolegów. – W takich akcjach widać Roberta, którego znamy z reprezentacji. Za bardzo angażuje się, instruuje zawodników. Nie chce mówić, że to odbiera im pewność siebie, ale to są gracze na takim poziomie, że sami potrafią rozwiązywać sytuacje – kontynuował.

– Gestykulację ze strony Roberta odczytuję jako usprawiedliwianie się przed publicznością, że ja jestem OK, a oni nie podają dobrze tych piłek. Jest to trochę niefajne w stosunku do innych chłopaków. Oczywiście, że napastnik musi mieć osobowość i wymagać od kolegów, żeby dostawał od nich dobre podania w tempo. Jednak z Realem nie było na to szans. [...] Nie wprowadza to pewności siebie w szeregi zespołu. Bo jak nie idzie, to każdy się irytuje i frustruje. Można powiedzieć, że Robert czerpie niedobre nawyki. W mojej ocenie nie potrzebnie się frustruje – podkreślił.

To Robert Lewandowski powinien zmienić

Na pytanie, co Robert Lewandowski powinien zmienić Jerzy Dudek odparł, że powinien zając się „swoją robotą”. – Każdy z wiekiem zaczyna grać instruktora i profesora. Wie lepiej, jak ma grać obrońca, pomocnik czy nawet bramkarz. Przydałoby mu się bardziej skupić na swojej pracy i pozytywnym przekazie w kierunku kolegów. Więcej czynów mniej słów i gestykulacji – zakończył.

