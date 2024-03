FC Barcelona powinna się pozbyć Lewandowskiego? Były piłkarz nie ma wątpliwości

FC Barcelona spróbuje we wtorek pokonać SSC Napoli w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym pojedynku padł remis 1:1, a gola dla Dumy Katalonii strzelił Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski powoli wraca do strzeleckiej formy, do jakiej nas przyzwyczaił przez lata.

Były piłkarz LaLiga: Da się dostrzec pewne różnice w grze Lewandowskiego

W ostatnim spotkaniu przeciwko RCD Mallorca zanotował asystę przy kapitalnym trafieniu Lamine Yamala. Dziennikarze TVP Sport porozmawiali na ten temat z Cezarym Wilkiem, byłym piłkarzem Deportivo La Coruna i Realu Saragossa. – Robert już zawsze będzie oceniany przez pryzmat tego, ile goli strzelał dla Bayernu Monachium, a o nawiązanie do tamtego okresu będzie mu coraz trudniej – przyznał.

– Sama gra "Lewego" nie zmienia się jakoś specjalnie, ale da się dostrzec pewne różnice. Kiedy Robert ma świeżość, od razu widać inną dynamikę. Wtedy jest mu łatwiej o dojście do sytuacji, o odpowiednią szybkość reakcji pod bramką. Gdy tego brakuje, prezentuje się słabiej. W ostatnim spotkaniu Xavi dał mu odpocząć, dlatego można liczyć na to, że we wtorek zobaczymy jego bardzo dobrą wersję – dodał.

FC Barcelona powinna się pozbyć Roberta Lewandowskiego?

Cezary Wilk zabrał również głos nt. przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. W hiszpańskich mediach coraz częściej spekuluje się, że kapitan reprezentacji Polski najprawdopodobniej odejdzie.

Były piłkarz Realu Saragossy jest innego zdania. – Pod względem sportowym Barcelona nie ma dzisiaj argumentów do tego, by zrezygnować z jego usług. Robert nadal jest gwarancją przynajmniej 20 bramek w sezonie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądał ostatni etap trwających rozgrywek w jego wykonaniu – stwierdził.

– Inny temat to kwestie finansowe, ale o tym mogą wypowiadać się wyłącznie szefowie klubu. Nie mam jednak wątpliwości, że to nadal piłkarz, który może grać na najwyższym poziomie – kontynuował.

Zdaniem Cezarego Wilka są małe szanse, że FC Barcelona wyprzedzi podopiecznych Carlo Ancelottiego. – Real Madryt jak do tej pory jest drużyną z innej półki, niż reszta konkurencji w La Liga. Królewscy mają swoje problemy, ale potrafią sobie z nimi radzić. Mają szeroką, mocną kadrę, o czym świadczy nawet ostatnia ligowa wygrana z Celtą Vigo. Raczej nie wypuszczą z rąk mistrzostwa kraju – zakończył.

Czytaj też:

Lewandowski nie może być pewny miejsca w składzie. Wymowne słowa treneraCzytaj też:

Jego powinien powołać Probierz. Lewandowski radzi selekcjonerowi