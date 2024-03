Robert Lewandowski poprowadził FC Barcelonę do zwycięstwa. Zobacz popis Polaka

Do niedzielnego starcia obie ekipy przystępowały w dobrych humorach. Wszystko dlatego, że awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Szczególne wrażenie mogła robić postawa Atletico Madryt, które po rzutach karnych wyeliminowało z rozgrywek Inter Mediolan. FC Barcelona natomiast uporała się z SSC Napoli i w zmaganiach ligowych potwierdziła wysoką formę. Jednym z bohaterów drużyny był Robert Lewandowski.

Świetna współpraca Lewandowskiego z zespołem

Na stadionie Wanda Metropolitano oglądaliśmy w niedzielę teatr jednego zespołu. FC Barcelona zwyciężyła 3:0, a przy każdej z bramek udział miał właśnie Lewandowski. Najpierw w 38. minucie spotkania Polak asystował Joao Felixowi. Portugalczyk nie cieszył się po strzelonym golu z szacunku do Atletico, w którym w przeszłości występował.

W drugiej połowie Lewandowski również wziął sprawy w swoje ręce. W 47. minucie wykończył składną akcję drużyny, znajdując się we właściwym miejscu. Perełką była natomiast jego asysta z 65. minuty. Polak otrzymał piłkę po prawej stronie i miękko dośrodkował idealnie na głowę Fermina Lopeza. Axel Witsel nie zdążył dotknąć piłki, a Lopez skierował ją do siatki.

Ten występ Lewandowskiego trzeba ocenić jako klasowy. Hiszpanie zauważyli jego wartościowość i wręczyli mu po starciu z Atletico nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania. Nie ma wątpliwości, że to jeden z najlepszych meczów w wykonaniu napastnika FC Barcelony w tym sezonie. Ponownie 35-latek ma spory wpływ na grę drużyny.

FC Barcelona już tylko za Realem Madryt

Kapitan reprezentacji Polski ma co najmniej dwa dodatkowe powody do zadowolenia. Obecnie jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej, która łączy gole i asysty. Zdobył trzynaście bramek w tym sezonie ligowym i do tego zanotował osiem asyst, więc ma 21 punktów.

W tabeli La Liga sytuacja wygląda natomiast coraz lepiej dla FC Barcelony. Katalończycy są już na drugim miejscu, bo wyprzedzili Gironę. W 29 kolejkach sezonu zdobyli 64 punkty i w tej chwili tracą osiem „oczek” do liderującego Realu Madryt.

