Wrócił stary, dobry Robert Lewandowski. Jedno zdanie trenera mówi wszystko

FC Barcelona w niedzielę kompletnie ostudziła optymizm kibiców Atletico Madryt po rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym podopieczni Diego Simeone wyeliminowali Inter Mediolan. Tym razem gracze Atletico musieli przełknąć gorzką pigułkę, bo Duma Katalonii pokonała ich aż 3:0. Przy każdej z bramek swój udział miał Robert Lewandowski.

Najlepszy mecz Lewandowskiego w Barcelonie?

Polski napastnik strzelił gola i zanotował dwie asysty. Doskonale odnajdywał się w polu karnym i był mocno przydatny dla drużyny. Widać, że w ostatnim czasie jego forma wzrasta, a przecież jeszcze pod koniec ubiegłego roku hiszpańskie media mocno krytykowały „Lewego”. Teraz natomiast 35-latek jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej La Liga (suma goli i asyst) z dorobkiem 21 punktów.

Po jego fantastycznym występie przeciwko Atletico głos zabrał Xavi. Trener Barcelony krótko wypowiedział się o polskim napastniku, lecz jego słowa są wymowne i pokazują, na jakim poziomie znalazł się znów Lewandowski.

– Bardzo dobrze potrafiliśmy znaleźć Roberta w trzeciej tercji boiska, przez to mogli dobrze włączać się piłkarze drugiej linii, a Robert mógł zagrać dzięki temu najlepszy mecz odkąd jest piłkarzem Barcelony. To był chyba nasz najlepszy pojedynek w sezonie, w obecnych rozgrywkach nie byliśmy jeszcze w tak wysokiej dyspozycji i choć strata do Realu jest duża, to możemy marzyć o tytule – podkreślił Xavi na konferencji prasowej, cytowany przez fcbarca.com.

Nadzieja dla reprezentacji Polski

Wyborna forma Roberta Lewandowskiego to najlepsze co mogło się przytrafić kadrze przed barażami do Euro 2024. Przypomnijmy, że w czwartek, 21 marca, zagramy półfinał z Estonią na Stadionie Narodowym. Jeśli zwyciężymy, to pięć dni później czeka nas starcie ze zwycięzcą z pary Walia – Finlandia.

