Robert Lewandowski chwalony przez Hiszpanów. „Goleador” godnie pożegnał trenera

Robert Lewandowski nie może zaliczyć mijającego sezonu klubowego do udanych. FC Barcelona, która przed rokiem zwyciężyła w La Liga, tym razem musi zadowolić się wicemistrzostwem. Real Madryt okazał się bezkonkurencyjny. Duma Katalonii mocno odstawała od najgroźniejszego rywala, a przy okazji dość wcześnie pożegnała się z Ligą Mistrzów i Pucharem Króla. Małym osłodzeniem rozgrywek było zwycięstwo nad Sevillą 2:1.

Robert Lewandowski udanie zakończył sezon La Liga

Dla Xaviego Hernandeza mecz z ekipą z Andaluzji był ostatnim na ławce trenerskiej. Po długich zawirowaniach Hiszpan ostatecznie rozstaje się z Barcą. Jego klub dobrze go jednak pożegnał, bowiem po piętnastu minutach wyszedł na prowadzenie. Joao Cancelo dograł górą piłkę do nabiegającego Polaka, a ten ekwilibrystycznie wpakował ją do bramki.

Po kilkunastu minutach na tablicy wyników widniał remis. Youssef En-Nesyri wykorzystał podanie od kolegi i celnie trafił pomiędzy nogi Marca-Andre ter Stegena. To jednak Barca była stroną przeważającą, która miała kolejne szanse na bramki. Do przerwy wynik nie uległ jednak zmianie.

Gola na wagę trzech punktów strzelił w 59. minucie Fermin Lopez. Piłkarz najpierw zmylił obrońcę Sevilli, a następnie z trudnej pozycji oddał piękny, skuteczny strzał tuż przy słupku bramki bramkarza rywali. Trzy minuty później Xavi zdjął Roberta Lewandowskiego, tym samym kończąc jego sezon ligowy. Rywale nie odrobili jednak strat i to Barca cieszyła się ze zwycięstwa.

Robert Lewandowski chwalony przez hiszpańskie media

Robert Lewandowski mógł cieszyć się miłymi opiniami hiszpańskich gazet po meczu. „Mundo Deportivo” nazwało go „Goleadorem”, „Sport” Matadorem, który w piękny sposób dał pierwszą bramkę zespołowi. Reprezentant Polski kończy sezon La Liga 2023/2024 z 19 bramkami, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. Królem strzelców został Artem Dowbyk z Girony.

