Wielki problem Roberta Lewandowskiego. Niepokój przed startem sezonu

Przed sezonem 2024/25 doszło w FC Barcelonie do zmiany na stanowisku trenera. Xaviego zastąpił Hansi Flick. Wielu kibiców wiązało sobie z tym ruchem spore nadzieje. Na razie jednak Niemiec ma o czym myśleć, bo FC Barcelona wysoko przegrała towarzyskie starcie o Puchar Gampera. Katalończycy ulegli AS Monaco 0:3. I to być może nie jest jeszcze największy problem dla szkoleniowca.

Lewandowski i Gundogan z kontuzjami

Dla Barcelony spotkanie z Monaco było ostatnim sprawdzianem przed startem ligi hiszpańskiej. Tymczasem dwóch ważnych zawodników doznało kontuzji. Jednym z nich jest Robert Lewandowski, który po pojedynku z jednym z graczy rywali pechowo upadł na boisku. Trzymał się za nadgarstek i ból był na tyle duży, że Polak musiał zejść z boiska.

Być może jeszcze słabiej wygląda sytuacja Gundogana, który został trafiony przez Vandersona kolanem w głowę. Pomocnik Blaugrany także musiał zejść z boiska. Flick nie będzie dobrze wspominał debiutu w nowym klubie. Nie wiemy jeszcze, czy urazy wykluczą Lewandowskiego oraz Gundogana ze startu La Liga.

Flick uspokaja kibiców

– Brakowało nam kontroli, pewności siebie, szybkości i umiejętności podawania. To nie był dobry mecz. Zrobiliśmy źle rzeczy, które robiliśmy dobrze podczas amerykańskiego tournee. W Walencji będziemy inną drużyną – powiedział po spotkaniu Hansi Flick cytowany przez Flashscore.

Oficjalna inauguracja sezonu dla FC Barcelony nastąpi w sobotę 17 sierpnia. Początek spotkania z Valencią o godzinie 21:30. Kibice mają nadzieję, że słowa Flicka o zupełnie innej grze się sprawdzą. Nie jest też tajemnicą, że w przyszłości szkoleniowiec mocno liczy na Daniego Olmo, który został nowym zawodnikiem drużyny. To gracz, który błyszczał w trakcie Euro 2024 i może dać ogromną jakość.

