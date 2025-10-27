Wojciech Szczęsny zabrał głos po El Clasico. Polak na ustach całego świata

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem niedzielnego El Clasico było wiadomo, że na boisku tego dnia pojawi się tylko jeden polski zawodnik. Robert Lewandowski jest bowiem nadal kontuzjowany, choć selekcjoner reprezentacji Jan Urban ma nadzieję, że „Lewy” będzie gotów w ciągu tygodnia-dwóch.

El Clasico: Wojciech Szczęsny bohaterem! Polak zabrał głos po hicie

Skoro o kontuzjach mowa, takowa wykluczyła również „jedynkę” w bramce Barcelony, czyli Joana Garcię. Hiszpan od kilku tygodni jest niedostępny dla trenera Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec ma jednak w swojej drużynie Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz zastąpił swojego dużo młodszego, hiszpańskiego kolegę z pozycji i ponownie udowodnił, że nadal jest świetnym bramkarzem.

Szczęsny tym razem błysnął we wspomnianym meczu z Królewskimi. El Clasico padło łupem Realu Madryt, gospodarze zwyciężyli 2:1, ale summa summarum mistrzowie Hiszpanii mogli przegrać tego dnia dużo wyżej. Przykład? Początek drugiej połowy i obroniony rzut karny przez Szczęsnego. Polaka nie zdołał pokonać Kylian Mbappe. Francuz strzelił mocno, ale Szczęsny zdołał sparować piłkę nad poprzeczkę bramki.

Polski bramkarz był zresztą bohaterem meczu. Aż dziewięć skutecznych interwencji tylko potwierdza, jak duży nacisk ofensywy Królewskich funkcjonował podczas niedzielnego starcia w Madrycie. Ocena 9,6 wystawiona przez słynny portal Sofascore Football tylko potwierdza, o jakiej skali występu mowa, w przypadku Szczęsnego.

Polski bramkarz zabrał głos po porażce w El Clasico. Trzeba przyznać, w swoim stylu.

„Na dzisiaj to było za mało, ale ciągle nasza praca daleka jest od skończonej. Dziękuję za wasze wsparcie” – skierował słowa w stronę kibiców polski bramkarz Barcy.

Spoglądając na ligową tabelę, Real odniósł bardzo cenne zwycięstwo. Dzięki tej wygranej Królewscy odskoczyli Barcelonie na pięć punktów. Barca ma po 10. kolejkach na koncie dwie porażki. Oprócz El Clasico mistrzowie kraju dali się ograć w wyjazdowym starciu z Sevillą, przegrywając aż 1:4. Real w dziesięciu meczach ligowych przegrał tylko raz, w prestiżowych derbach stolicy Hiszpanii, ulegając Atletico aż 2:5.

