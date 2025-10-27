Sensacyjne wieści ws. Roberta Lewandowskiego. Gruchnęło tuż po El Clasico!

Trener Hansi Flick ma duży ból głowy w kontekście tego, co w ostatnich miesiącach dzieje się z jego najlepszym napastnikiem. Robert Lewandowski w sierpniu skończył 37 lat, ale z pewnością nie wygląda i nie czuje się na tyle lat, ile faktycznie ma. Kapitan reprezentacji Polski ma jednak nawracające problemy z lewym udem. Z urazem tego typu, już drugi raz w kampanii 2025/26, Lewandowski zjawił się w stolicy Katalonii tuż po październikowej przerwie reprezentacyjnej.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Są najnowsze doniesienia z Barcelony!

W efekcie kontuzji „Lewy” nie mógł Barcelonie w trzech meczach. Katalończycy wygrali u siebie z Gironą (2:1) w LaLiga, następnie rozbili na swoim terenie Olympiakos Pireus (6:1) w Lidze Mistrzów i w miniony weekend przegrali El Clasico w delegacji z Realem Madryt (1:2). Ten ostatni mecz uwidocznił sporo problemów Katalończyków, a gdyby nie świetna forma Wojciecha Szczęsnego, wynik mógłby być zdecydowanie bardziej niekorzystny z perspektywy Dumy Katalonii.

Żeby jednak nie było tak pesymistycznie z perspektywy aktualnych mistrzów Hiszpanii, wygląda na to, że już niedługo Lewandowski ponownie będzie dostępny do gry. Pozytywne wieści napłynęły prosto z Barcelony. „Lewy” miał bowiem dołączyć do treningu razem z grupą. Polak chce być gotowy i do dyspozycji trenera Flicka w kontekście najbliższego meczu ligowego przeciwko Elche.

Starcie Barcy w LaLiga zaplanowano na 2 listopada, tj. najbliższą niedzielę. Z pewnością to byłby błyskawiczny powrót Polaka do kadry meczowej. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, czy na takie podjęcie takiego ryzyka zdecyduje się trener Flick. Niemiec ma kilka alternatyw w ofensywie Barcy, ale El Clasico ukazało też, że bez „Lewego” czy również kontuzjowanego Raphinhi, Katalończycy mają spore problemy w kreowaniu zagrożenia i wykańczaniu takowego pod bramką przeciwnika.

Powrót do zdrowia Lewandowskiego to jednak priorytet dla większego pola manewru, również w interesie reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban wspominał w minionym tygodniu, że jest optymistą w kontekście udziału „Lewego” w listopadowym zgrupowaniu kadry Polski.

Przypomnijmy, że w listopadzie Polacy zagrają na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026.

