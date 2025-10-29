FC Barcelona ogłasza ws. Roberta Lewandowskiego! Jest wymowne nagranie

To nie jest łatwy czas dla mistrzów Hiszpanii. FC Barcelona w minioną niedzielę (tj. 26 października) przegrała bowiem niezwykle prestiżowe starcie z Realem Madryt, tzw. El Clasico. Gdyby nie interwencje bohatera meczu Wojciecha Szczęsnego, mogłoby się skończyć dużo wyżej niż ostateczne 2:1 dla gospodarzy w stolicy Hiszpanii.

Komunikat ws. Roberta Lewandowskiego. Cenne wieści z Katalonii!

Trzeba jednak przyznać, że jeden mecz nie rozstrzyga jeszcze kwestii zdobycia mistrzowskiego tytułu w LaLiga. Barca ma aktualnie pięć punktów straty do Królewskich, a mowa o wiceliderze i liderze w rozgrywkach ligi hiszpańskiej.

Nie jest tajemnicą, że zespół trenera Hansiego Flicka ma w ostatnich kilkunastu tygodniach spore problemy z kontuzjami zawodników. Jednym z takowych był Robert Lewandowski, który do stolicy Katalonii dotarł – po październikowej przerwie reprezentacyjnej – z kontuzją lewego uda. Z tego też względu niemiecki trener Barcy nie mógł skorzystać ze swojego najlepszego strzelca poprzedniego sezonu w El Clasico.

W środę (tj. 29 października) kataloński klub potwierdził jednak pozytywne doniesienia względem „Lewego”. Co ciekawe, jako pierwszy o tym, że Lewandowski powinien być niedługo dostępny do gry, wspomniał… selekcjoner kadry Polski Jan Urban. I faktycznie, to, co można były wyczytać kilka dni temu w polskich mediach (konkretnie w Interii), teraz pojawiło się również oficjalnie na kanałach komunikacyjnych Barcy.

Opublikowano filmik, na którym Lewandowski jest już na treningu, wraz z innymi. Pojawił się również jeszcze jeden rekonwalescent – ofensywnie usposobiony Dani Olmo.

Te dwa powroty mogą otworzyć kolejne możliwości w ataku Barcy dla trenera Flicka. Ale też to pozytywny sygnał w kontekście listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że w listopadzie Polacy zagrają na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026.

Za to najbliższe starcie Barcy, w ramach rozgrywek LaLiga, zaplanowano na 2 listopada, tj. najbliższą niedzielę. Przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii będzie Elche.

