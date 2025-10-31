Robert Lewandowski ostatnią nadzieją? Ależ słowa o polskim napastniku

Wydawało się, że „Lewy” będzie powoli przesuwany na boczny tor, patrząc na klimat wokół Polaka od lata 2025 roku. Nie jest bowiem tajemnicą, że umowa Roberta Lewandowskiego wygasa z FC Barceloną już za nieco ponad pół roku. Czyli teoretycznie, skoro kontrakt zakończy się w czerwcu 2026, to nadchodząca zima może być dla RL9 szczególnie ciekawa pod względem ew. zmiany pracodawcy. I to za darmo.

Robert Lewandowski ratunkiem dla FC Barcelony? Ależ słowa!

Czy Polak korzysta z tzw. prawa Bosmana? Piłkarz może negocjować z nowym klubem, jeśli jego aktualny kontrakt kończy się ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Zimą „Lewy” być może dogada się zatem względem swojej przyszłości, niekoniecznie związanej ze stolicą Katalonii i mistrzami Hiszpanii. Nieoficjalnie mówi się o kierunku włoskim, konkretnie Serie A i kolejnej mocnej, europejskiej marce – mianowicie AC Milan.

Choć fakt faktem, wydaje się, że właśnie rozpoczyna się najważniejszy czas dla Lewandowskiego i jego roli w Barcelonie. Drużyna trenera Hansiego Flicka ponownie bardzo potrzebuje Polaka. A RL9 już wielokrotnie udowadniał, że potrafi odpowiedzieć tym, którzy go skreślają – w najlepszy sposób – serią trafień na murawie.

„Barcelona miała problemy ze zdobywaniem bramek w tym sezonie, dlatego powrót Roberta Lewandowskiego nie mógł nastąpić w lepszym momencie. Przed kontuzją Polak nie był w szczytowej formie, a nawet stracił miejsce w podstawowym składzie. W wieku 37 lat wielu wątpi, czy nadal będzie w stanie sprostać oczekiwaniom. Lewandowski już nie raz jednak udowodnił, że najczęściej tacy ludzie się mylili. Strzela gole w 18 kolejnych sezonach swojej kariery i pozostaje jednym z największych profesjonalistów, najbardziej zdyscyplinowanych zawodników w piłce nożnej. A teraz, gdy Polak jest w pełni sprawny i zmotywowany, spróbuje odzyskać swój instynkt zabójcy. Barcelona potrzebuje jego goli bardziej niż kiedykolwiek” – donosi „Sport”, cytowany przez konto Barca Universal na X.

Przypomnijmy, że Lewandowski po październikowej przerwie reprezentacyjnej, wrócił do Katalonii z kontuzją lewego uda.

To nawracająca kontuzja u Polaka, którą miał jeszcze w końcówce poprzedniego sezonu oraz w trakcie okresu przygotowawczego przed startem kampanii 2025/26.

Powrót Lewandowskiego? Prawdopodobnie w meczu ligowym, w którym FC Barcelona zagra na swoim terenie z Elche. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę (tj. 2 listopada), początek o godzinie 18:30, transmisja na antenie Eleven Sports 1.

