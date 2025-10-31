Robert Lewandowski ostatnią nadzieją? Ależ słowa o polskim napastniku
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski Źródło: Newspix.pl / Lukasz Skwiot / Cyfrasport
FC Barcelona ma pięć punktów straty do liderującego Realu Madryt w LaLiga. W weekend po kontuzji od gry ma jednak powrócić Robert Lewandowski.

Wydawało się, że „Lewy” będzie powoli przesuwany na boczny tor, patrząc na klimat wokół Polaka od lata 2025 roku. Nie jest bowiem tajemnicą, że umowa Roberta Lewandowskiego wygasa z FC Barceloną już za nieco ponad pół roku. Czyli teoretycznie, skoro kontrakt zakończy się w czerwcu 2026, to nadchodząca zima może być dla RL9 szczególnie ciekawa pod względem ew. zmiany pracodawcy. I to za darmo.

Robert Lewandowski ratunkiem dla FC Barcelony? Ależ słowa!

Czy Polak korzysta z tzw. prawa Bosmana? Piłkarz może negocjować z nowym klubem, jeśli jego aktualny kontrakt kończy się ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Zimą „Lewy” być może dogada się zatem względem swojej przyszłości, niekoniecznie związanej ze stolicą Katalonii i mistrzami Hiszpanii. Nieoficjalnie mówi się o kierunku włoskim, konkretnie Serie A i kolejnej mocnej, europejskiej marce – mianowicie AC Milan.

Choć fakt faktem, wydaje się, że właśnie rozpoczyna się najważniejszy czas dla Lewandowskiego i jego roli w Barcelonie. Drużyna trenera Hansiego Flicka ponownie bardzo potrzebuje Polaka. A RL9 już wielokrotnie udowadniał, że potrafi odpowiedzieć tym, którzy go skreślają – w najlepszy sposób – serią trafień na murawie.

„Barcelona miała problemy ze zdobywaniem bramek w tym sezonie, dlatego powrót Roberta Lewandowskiego nie mógł nastąpić w lepszym momencie. Przed kontuzją Polak nie był w szczytowej formie, a nawet stracił miejsce w podstawowym składzie. W wieku 37 lat wielu wątpi, czy nadal będzie w stanie sprostać oczekiwaniom. Lewandowski już nie raz jednak udowodnił, że najczęściej tacy ludzie się mylili. Strzela gole w 18 kolejnych sezonach swojej kariery i pozostaje jednym z największych profesjonalistów, najbardziej zdyscyplinowanych zawodników w piłce nożnej. A teraz, gdy Polak jest w pełni sprawny i zmotywowany, spróbuje odzyskać swój instynkt zabójcy. Barcelona potrzebuje jego goli bardziej niż kiedykolwiek” – donosi „Sport”, cytowany przez konto Barca Universal na X.

Przypomnijmy, że Lewandowski po październikowej przerwie reprezentacyjnej, wrócił do Katalonii z kontuzją lewego uda.

To nawracająca kontuzja u Polaka, którą miał jeszcze w końcówce poprzedniego sezonu oraz w trakcie okresu przygotowawczego przed startem kampanii 2025/26.

Powrót Lewandowskiego? Prawdopodobnie w meczu ligowym, w którym FC Barcelona zagra na swoim terenie z Elche. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę (tj. 2 listopada), początek o godzinie 18:30, transmisja na antenie Eleven Sports 1.

Źródło: X / @BarcaUniversal