Robert Lewandowski znowu to zrobił! FC Barcelona szczególnie doceniła Polaka

Co do roli kapitana, w przypadku FC Barcelony najczęściej tę funkcję pełnią: Frenkie de Jong, Raphninha bądź Ronald Araujo. Żaden z nich nie pojawił się jednak na boisko od pierwszej minuty sobotniego spotkania. Opaskę kapitańską założył zatem Robert Lewandowski, dla którego – biorąc pod uwagę obowiązki w reprezentacji Polski – nie jest to pierwszyzna.

RL9, jak przystało na lidera drużyny, dał zespołowi trenera Hansiego Flicka kluczowy sygnał.

LaLiga: Robert Lewandowski z golem. Polak kapitanem FC Barcelony!

Polski napastnik wpisał się na listę strzelców w 29. minucie spotkania. Lewandowski, jak przystało na snajpera wysokiej klasy, znalazł się tam, gdzie być powinien. W polu karnym Polak zachował największą przytomność, przekładając sobie piłkę z nogi na nogę i ostatecznie wyprowadzając w pole zarówno obrońców, jak i samego bramkarza.

Dla Polaka było to dziesiąte trafienie w sezonie ligowym. Dzięki tej bramce gospodarze mogli nieco odetchnąć, bo Mallorca okazała się być niewygodnym przeciwnikiem dla liderów tabeli LaLiga.

W drugich 45. minutach sposób na pokonanie bramkarza znalazł również Lamine Yamal. Trafienie w 61. minucie dało mistrzom Hiszpanii już stosunkowo komfortową sytuację w kontekście całego meczu.

Trzeba dodać, że niezwykle utalentowany Hiszpan popisał się bardzo efektownym trafieniem. Strzał zza pola karnego i piłka umieszczona bardzo pewnie w siatce. Nic tylko przyklasnąć!

Ostatecznie Lewandowski i Yamal spędzili na boisku 78 minut. Trener Flick ściągnął duet swoich asów przy wyniku 2:0, oszczędzając ich kolejne starcia – których nie brakuje na horyzoncie.

Warto dodać, że w tle boiskowych wydarzeń i kolejnych występów Polaka w barwach Barcy, trwają rozmowy o przyszłości Lewandowskiego w stolicy Katalonii. Żadnego scenariusza wykluczyć nie można, ale w przypadku takich wartościowych spotkań, jak to sobotnie, RL9 z pewnością przybliża się do ew. przedłużenia umowy o kolejny rok, choć już zapewne w innej roli aniżeli dotychczasowa.

W hiszpańskich i katalońskich mediach pojawiają się bowiem sygnały, że być może Lewandowski będzie w barwach Barcy traktowany trochę podobnie, jak obecnie Wojciech Szczęsny. Jako starszy kolega z boiska młodych gwiazd, mentor, mogący jednak również wspomóc drużynę w roli rezerwowego – czy w mniejszym wymiarze czasowym – w kontekście całego sezonu.

