Koszmarne wieści z Barcelony! Kontuzja, która właśnie przekreśliła marzenia

FC Barcelona odniosła 27 zwycięstwo w 32 kolejce ligi hiszpańskiej. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że najgroźniejszy konkurent do walki o tytuł na Półwyspie Iberyjskim – Real Madryt – ma „tylko” 23 wygrane na koncie. I to na tym samym etapie.

Lamine Yamal nie zagra na mundialu? Szokujące wieści prosto z Barcelony

Gola na wagę trzech punktów dla Barcy w środowym (tj. 22 kwietnia) meczu zanotował Lamine Yamal. Co ciekawe, hiszpański brylant wykorzystał rzut karny po faulu na nim samym w „szesnastce” Celty Vigo.

Trafienie okazało się kluczowe i rozstrzygające o losach trzech punktów dla mistrzów Hiszpanii. Yamal po wykorzystaniu rzutu karnego położył się jednak na murawie i stało się jasne, że gol jest w tym momencie… najmniej istotny. Hiszpan doznał bowiem kontuzji, która – jak już wiemy – wykluczy go na dłuższy czas.

Jak długi będzie okres bez Yamala na boisku? FC Barcelona wydała oświadczenie w czwartkowe (tj. 23 kwietnia) popołudnie. Wieści nie są dobre dla fanów Dumy Katalonii, bo dla Yamala sezon właśnie dobiegł końca.

„Przeprowadzone testy potwierdziły, że zawodnik pierwszego zespołu Lamine Yamal doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Zawodnik będzie podlegał planowi leczenia zachowawczego. Lamine Yamal opuści resztę sezonu, a oczekuje się, że będzie dostępny na Mistrzostwa Świata” – czytamy w komunikacie klubu ze stolicy Katalonii.

Ostatnie zdanie jest istotne nie tylko dla fanów reprezentacji Hiszpanii. Yamal z pewnością byłby bowiem jedną z największych gwiazd MŚ 2026, które będą też symbolicznym pożegnaniem z mundialem – dla legendarnych Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego. Ewentualna nieobecność Hiszpana, byłaby ogromną stratą dla całego turnieju.

Głos ws. kontuzji zabrał też sam kontuzjowany.

„Ta kontuzja wyłącza mnie z gry w momencie, kiedy najbardziej chciałem tam być, i boli mnie to bardziej, niż potrafię wyjaśnić. Boli mnie, że nie mogę walczyć u boku moich kolegów z drużyny, że nie mogę pomóc, kiedy zespół mnie potrzebuje. Ale wierzę w nich i wiem, że dadzą z siebie wszystko w każdym meczu […] Będę tam, nawet jeśli tylko z zewnątrz, wspierając, dopingując i kibicując jak jeden z nich. To nie jest koniec, to tylko przerwa. Wrócę silniejszy, z większym zapałem niż kiedykolwiek, i następny sezon będzie lepszy. Dziękuję za wiadomości i Visca el Barça” – napisał w mediach społecznościowych Hiszpan.

Dodajmy, że Yamal – w przypadku powołania do kadry, a przede wszystkim bycia w pełnym zdrowiu – zaliczyłby w tym roku swój pierwszy mundial w karierze. Hiszpan zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w 2023 roku. Pod względem dużych turniejów zanotował Euro 2024, na którym Hiszpania okazała się najlepsza.

