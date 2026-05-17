Pilny komunikat ws. Roberta Lewandowskiego! Sprawa jest ważna
Robert Lewandowski Źródło: Newspix.pl / Sipausa
Robert Lewandowski w niedzielny (tj. 17 maja) wieczór rozegra swój ostatni mecz na Spotify Camp Nou. FC Barcelona ogłosiła ważny komunikat.

Polak żegna się ze stolicą Katalonii po czterech latach. Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku.

W sobotę (tj. 16 maja) sam piłkarz poinformował, że odchodzi z zespołu mistrza Hiszpanii, wraz z kończącym się kontraktem, obowiązującym do czerwca 2026 roku.

Przed meczem z Realem Betis w mediach społecznościowych ukazał się poruszający komunikat ws. Lewandowskiego. Polak rozpocznie niedzielne spotkanie w wyjściowym składzie.

Na profilu Barcy można wyczytać wprost:

„Dziś klaszczemy dla Roberta Lewandowskiego, aż ręce nam zdrętwieją” – czytamy w mediach społecznościowych Barcy.

Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowy wieczór dla Polaka oraz kibiców Barcy, którzy będą żegnać Lewandowskiego w jego ostatnim występie na murawie Spotify Camp Nou.

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Co za oprawa!

Jaka będzie klubowa przyszłość polskiego napastnika? To nie jest jasne. Według informacji przekazywanych przez media, Lewandowski ma mieć oferty z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych – spoglądając na te najbardziej konkretne na tu i teraz. Dodatkowo w kontekście RL9 mówiło się i pisało w niedalekiej przeszłości o Półwyspie Apenińskim.

Juventus i AC Milan wydają się być jednak – na ten moment – daleko od porozumienia z niezwykle doświadczonym piłkarzem.

Niezależnie jaki faktycznie kierunek ostatecznie wybierze Lewandowski, niedzielny (tj. 17 maja) mecz będzie symbolicznym pożegnaniem Polaka z kibicami Barcy na Spotify Camp Nou. W ostatniej kolejce (tj. 23 maja) mistrzowie Hiszpanii pojadą bowiem na wyjazd, rywalizować z Valencią.

Mecz FC Barcelona – Real Betis od godziny 21:15. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1.

W klubie ze stolicy Katalonii jest również drugi z Polaków – Wojciech Szczęsny. Były bramkarz reprezentacji rozpocznie jednak niedzielne spotkanie na ławce rezerwowych.

Źródło: X / @FCBarcelona