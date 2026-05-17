Pilny komunikat ws. Roberta Lewandowskiego! Sprawa jest ważna

Polak żegna się ze stolicą Katalonii po czterech latach. Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku.

W sobotę (tj. 16 maja) sam piłkarz poinformował, że odchodzi z zespołu mistrza Hiszpanii, wraz z kończącym się kontraktem, obowiązującym do czerwca 2026 roku.

Przed meczem z Realem Betis w mediach społecznościowych ukazał się poruszający komunikat ws. Lewandowskiego. Polak rozpocznie niedzielne spotkanie w wyjściowym składzie.

Na profilu Barcy można wyczytać wprost:

„Dziś klaszczemy dla Roberta Lewandowskiego, aż ręce nam zdrętwieją” – czytamy w mediach społecznościowych Barcy.

Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowy wieczór dla Polaka oraz kibiców Barcy, którzy będą żegnać Lewandowskiego w jego ostatnim występie na murawie Spotify Camp Nou.

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Co za oprawa!

Jaka będzie klubowa przyszłość polskiego napastnika? To nie jest jasne. Według informacji przekazywanych przez media, Lewandowski ma mieć oferty z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych – spoglądając na te najbardziej konkretne na tu i teraz. Dodatkowo w kontekście RL9 mówiło się i pisało w niedalekiej przeszłości o Półwyspie Apenińskim.

Juventus i AC Milan wydają się być jednak – na ten moment – daleko od porozumienia z niezwykle doświadczonym piłkarzem.

Niezależnie jaki faktycznie kierunek ostatecznie wybierze Lewandowski, niedzielny (tj. 17 maja) mecz będzie symbolicznym pożegnaniem Polaka z kibicami Barcy na Spotify Camp Nou. W ostatniej kolejce (tj. 23 maja) mistrzowie Hiszpanii pojadą bowiem na wyjazd, rywalizować z Valencią.

Mecz FC Barcelona – Real Betis od godziny 21:15. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1.

W klubie ze stolicy Katalonii jest również drugi z Polaków – Wojciech Szczęsny. Były bramkarz reprezentacji rozpocznie jednak niedzielne spotkanie na ławce rezerwowych.

