Dobre wieści dla Legii, złe dla Napoli. Piotr Zieliński kontuzjowany, nie zagra w meczu Ligi Europy

20 października otrzymaliśmy potwierdzenie plotek z minionych dni. Na konferencji prasowej Luciano Spalletti, trener Napoli, potwierdził, że jego zespół w starciu z Legią Warszawa nie będzie mógł liczyć na Piotra Zielińskiego. O urazie ofensywnego pomocnika już wcześniej informował portal pilkanozna.pl.

Piotr Zieliński kontuzjowany przed meczem Napoli – Legia

Rozgrywający zmaga się z nietypową kontuzją, która jednak nie jest groźna. Chodzi o duży dyskomfort oraz ból promieniujący do dolnych partii pleców. To efekt problemu z mięśniami pośladkowymi. Zieliński w ostatnich dniach nie trenował z drużyną. W tym czasie pracował indywidualnie, głównie pod okiem fizjoterapeuty.

Do tych doniesień w jednoznaczny sposób odniósł się Spalletti. Trener Napoli zdaje się zupełnie nie przejmować stanem zdrowia swojego podopiecznego – Oczywiście, że będzie nam go brakowało. W kadrze mamy jednak dwudziestu innych piłkarzy, w tym też takich podobnych profilem do Zielińskiego – stwierdził.

Liga Europy. Pech i statystyki Zielińskiego

Polak ma w tym sezonie pecha względem kontuzji. Wcześniej uraz uda wykluczył go z gry w czasie, gdy reprezentacja Polski mierzyła się między innymi z Anglią w eliminacjach mistrzostw świata. Teraz kolejny niegroźny, ale wystarczająco uciążliwy uraz sprawił, że ofensywny pomocnik nie będzie mógł rywalizować z drużyną mistrza naszego kraju. W tym sezonie Zieliński zagrał w dziewięciu meczach, strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty.

Legia Warszawa zresztą też ma pewne kłopoty personalne przed spotkaniem, które zaplanowano na 21 października. W spotkaniu tym nie wystąpi Tomas Pekhart, który co prawda w tym sezonie nie jest podstawowym napastnikiem Wojskowych, ale pełni rolę bardzo ważnego zmiennika Mahira Emrelego.

Mecz Napoli – Legia Warszawa zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisję przeprowadzi serwis viaplay.pl.

