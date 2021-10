Liga Europy. Andre Martins przed meczem Legii Warszawa z Napoli: Nie czujemy żadnej presji

Legia Warszawa przystąpi do trzeciej kolejki Ligi Europy z kompletem zwycięstw. W pierwszym meczu podopieczni Czesława Michniewicza wygrali ze Spartakiem Moskwa 1:0 i takim samym wynikiem zakończył się również drugi mecz Legionistów, na własnym stadionie przeciwko Leicester. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc kibice Wojskowych mają zapewne nadzieję na kolejną niespodziankę. Potyczka z Napoli będzie jednak trudnym wyzwaniem, którego mimo wszystko ani piłkarze, ani trener się nie boją.

Napoli – Legia Warszawa. Andre Martins: Mamy przygotowaną dobrą strategię

W przedmeczowej konferencji prasowej wziął udział pomocnik Andre Martins, który ze spokojem wypowiadał się na temat nadchodzącej batalii przeciwko włoskiej drużynie. – Pokazaliśmy już, że potrafimy rywalizować z mocnymi drużynami i że chcemy osiągać w tych rozgrywkach korzystne wyniki. Musimy starać się wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej – stwierdził Portugalczyk. – Na pewno mamy przygotowaną dobrą strategię na rywalizację z taką drużyną, jak Napoli – dodał Legionista.

Liga Europy. Czesław Michniewicz: Nie nastawiamy się tylko na obronę

Czesław Michniewicz, który również wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej, zapowiedział, że oddeleguje do tego spotkania "optymalny skład". – To nie znaczy, że to będzie taki skład, jaki występuje w ekstraklasie. Musimy postawić na zawodników, którzy potrafią utrzymać się przy piłce i tworzyć grę. Nie nastawiamy się tylko na obronę, chcemy tworzyć akcje ofensywne – zapowiedział szkoleniowiec Legii Warszawa.

Kiedy spotkanie Napoli – Legia Warszawa?

Legia Warszawa zmierzy się z Napoli w czwartek 21 października o godzinie 21. Mecz będzie można oglądać na platformie Viaplay.

