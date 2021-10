Gwiazdor Legii wypowiedział się na temat Zielińskiego. Zaskakujące słowa piłkarza

Legia Warszawa już w czwartek 21 października zmierzy się na wyjeździe z SSC Napoli w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Na boisku nie zobaczymy Piotra Zielińskiego, który leczy drobny uraz. To dobra wiadomość dla Wojskowych, ponieważ polski pomocnik jest zawodnikiem mającym wymierny wpływ na grę włoskiego zespołu. Co zaskakujące, 27-latek jeszcze do niedawna pozostawał anonimowy dla jednego z piłkarzy Legii.

Mahir Emreli w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że o istnieniu Zielińskiego dowiedział się kilka miesięcy temu. – Widziałem go podczas Euro 2020, wcześniej go nie znałem. Koledzy powiedzieli mi, że gra w Napoli – przyznał Azer, który szybko jednak dostrzegł mocne strony polskiego pomocnika. – Ma świetną technikę, czuję ją, czuję jego jakość – zdradził.

Legia zagra z Napoli. Martins o strategii, Michniewicz o składzie

Głos przed meczem z liderem Serie A zabrał także Andre Martins, który nawiązał do poprzednich meczów swojej drużyny w Lidze Europy. – Pokazaliśmy już, że potrafimy rywalizować z mocnymi drużynami i że chcemy osiągać w tych rozgrywkach korzystne wyniki. Musimy starać się wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej – stwierdził Portugalczyk. – Na pewno mamy przygotowaną dobrą strategię na rywalizację z taką drużyną, jak Napoli – dodał.

Czesław Michniewicz podczas tej samej konferencji prasowej przekazał z kolei, że na spotkanie z Napoli wystawi najmocniejszy skład. – To nie znaczy, że to będzie taki skład, jaki występuje w Ekstraklasie. Musimy postawić na zawodników, którzy potrafią utrzymać się przy piłce i tworzyć grę. Nie nastawiamy się tylko na obronę, chcemy tworzyć akcje ofensywne – zadeklarował trener Wojskowych.

