Leśnodorski o sytuacji Legii Warszawa: Nie miałbym wielkich pretensji do trenera

Legia Warszawa rozegra w czwartek 21 października trzeci mecz w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Podopieczni Czesława Michniewicza przystępują do spotkania z pozycji lidera. Wojskowi zanotowali do tej pory dwa zwycięstwa po 1:0 (ze Spartakiem Moskwa i Leicester). Jak na razie do występów mistrzów Polski w Europie nie można się przyczepić, ale za to gdy popatrzymy na nasze własne podwórko, widać, że w Ekstraklasie stołeczny klub słabo przędzie. Taka mieszana forma Legionistów nie dziwi byłego prezesa klubu z Łazienkowskiej Bogusława Leśnodorskiego.

Legia Warszawa. Bogusław Leśnodorski: W Ekstraklasie Legia sobie nie radzi

Leśnodorski nie jest zaskoczony obecną sytuacją mistrzów Polski, którzy po dziewięciu rozegranych meczach (dwa mają jeszcze zaległe) zajmuje zaledwie 15. miejsce w tabeli ligowej. – W ekstraklasie Legia sobie nie radzi, ale mnie to nie zaskakuje. Od lat powtarzam, że łączenie ligi z europejskimi pucharami jest zupełnie inną dyscypliną – powiedział w rozmowie ze Sport.pl były prezes Wojskowych. Leśnodorski zwrócił uwagę, że latem jeszcze w miarę łatwo jest pogodzić dwa fronty, ale później, gdy trzeba robić wyniki już i w kraju, i w Europie jest o wiele trudniej. – Drużyna jest wiecznie w podróży i nie ma kiedy trenować – dodał szef kancelarii LSW.

Ekstraklasa. Leśnodorski nie wini Michniewicza

Leśnodorski uważa, że Legia jest w trudnej sytuacji, ponieważ ma już za sobą 10 meczów w europejskich pucharach, co określił jako „potężny bagaż”. Były prezes Wojskowych stwierdził też, że drużyna Michniewicza dopiero się buduje. – naprawdę nie miałbym wielkich pretensji do trenera. Co więcej, uważam, że jego pracę w tym sezonie można będzie ocenić dopiero na wiosnę, kiedy będzie miał czas na poukładanie tego wszystkiego – ocenił szef kancelarii LSW.

Jako kibic Leśnodorski stoi nadal po stronie Michniewicza. – Tak, bo to jest bardzo dobry trener. Poza tym znam i cenię go prywatnie, i uważam go za dobrego człowieka. Obiektywnie mówiąc, to najlepszy trener w Legii od lat – skwitował były prezes mistrzów Polski.

