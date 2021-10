Czy Legia znów zaskoczy w Lidze Europy? Podajemy, o której i gdzie obejrzeć mecz z Napoli

Na 21 października zaplanowano jeden z najważniejszych meczów Legii Warszawa w sezonie 2021/22. Chodzi o starcie z Napoli, które odbędzie się w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Sytuacja Wojskowych przed tym spotkaniem jest wyjątkowo komfortowa.

Tabela grupy C. Komfortowa sytuacja Legii Warszawa

To efekt dwóch czynników. Pierwszy jest banalny – podopieczni Czesława Michniewicza najpierw niespodziewanie ograli Spartak Moskwa, a potem sprawili jeszcze większą sensację, pokonując Leicester City. Oba te zespoły przegrały 0:1, momentami Legia musiała bronić się desperacko, ale ostatecznie przecież w tabeli ważne są punkty, a nie noty za styl.

Na korzyść warszawian świadczy także wynik spotkania, które zostało rozegrane wczoraj. Ze sobą mierzyło się właśnie dwóch wcześniejszych przeciwników mistrzów Polski. Spotkanie to było pełne zwrotów akcji i zakończyło się wynikiem wręcz hokejowym, czyli 4:3 dla Anglików. Cztery bramki zdobył Patson Daka, a tym samym poniekąd… Pomógł Legii. Ta, nawet jeśli przegra w Neapolu, zachowa pozycję lidera w grupie. Wątpliwe, aby trener z takim doświadczeniem jak Luciano Spalletti mógł zignorować warszawski zespół.

Piotr Zieliński kontuzjowany, Kacper Kostorz ma dostać szansę

Wiadomo już, że w drużynie gospodarzy na pewno nie zagra Piotr Zieliński. To efekt specyficznego urazu, z którym zmaga się od kilku dni – chodzi o ból mięśni pośladkowych. Szkoleniowiec Napoli zdaje się jednak zupełnie nie przejmować absencją ofensywnego pomocnika, czemu dał wyraz na konferencji prasowej. Stwierdził wtedy, że „ma do dyspozycji 20 zawodników, którzy są w stanie go zastąpić”.

Dużo ciekawsze rzeczy dzieją się natomiast w kadrze Legii. Spekuluje się bowiem, że Czesław Michniewicz szykuje dużą niespodziankę jeśli chodzi o wyjściowy skład. Pod nieobecność Tomasa Pekharta i w związku z gorszą formą Mahira Emrelego szansę od pierwszej minuty ma dostać Kacper Kostorz. 22-latek w tym sezonie w pierwszej drużynie Wojskowych rozegrał jedynie 81 minut.

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Napoli – Legia Warszawa?

Mecz Napoli – Legia Warszawa odbędzie się 21 października o godzinie 21:00. Transmisję będzie można śledzić za pomocą platformy viaplay.pl.

