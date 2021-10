Znamy wyjściowy skład Legii Warszawa na mecz z Napoli. Michniewicz zaskoczył w ofensywie

Na 21 października zaplanowano wyjazdowy mecz Legii Warszawa w Lidze Europy. Tym razem Czesław Michniewicz i jego podopieczni polecieli do Neapolu, by tam zmierzyć się z ekipą Luciano Spallettiego. Wiemy już, w jakim składzie Wojskowi przystąpią do tej rywalizacji.

Sytuacja Legii w Ekstraklasie i grupie C Ligi Europy

W związku z kiepską sytuacją w lidze – Legia obecnie traci do pierwszego Lecha Poznań aż 15 punktów i zajmuje 15. lokatę w tabeli – zastanawiano się, czy warszawianie nie odpuszczą tego starcia na korzyść lepszego przygotowania się do rywalizacji w Ekstraklasie. To właśnie słaba postawa w rodzimych rozgrywkach sprawia, że trener Michniewicz „siedzi na gorącym stołku” i praktycznie nie ma dnia, by nie mówiło się o jego zwolnieniu.

Nie pomagają w tym nawet znakomite występy mistrzów Polski na arenie międzynarodowej. Pierwszy raz od kilku sezonów Legia dostała się do fazy grupowej jakiegokolwiek europejskiego pucharu, a do tego wygrała w nim dwa pierwsze mecze – po 1:0 ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. W związku z tym oraz korzystnymi wynikami, które padły w innych spotkaniach, warszawianie zajmują pozycję lidera w grupie C i nawet jeśli przegrają z Napoli, utrzymają się na tej lokacie.

Zadanie, które stoi przed nimi, jest arcytrudne. Wydaje się, że włoski zespół jest zdecydowanie tym najmocniejszym spośród wszystkich trzech, które przydzielono Legii na tym etapie Ligi Europy. Z drużyny z Italii emanuje pewność siebie i nawet absencja Piotra Zielińskiego nic w tej kwestii nie zmienia.

Wyjściowy skład Legii Warszawa na mecz z Napoli

Pytanie, czy i tym razem Wojskowi będą w stanie sprawić równie wielką niespodziankę? Wiemy już, w jakim zestawieniu personalnym Legia wyjdzie na mecz z Napoli. Starcie rozpocznie się 21 października o godzinie 21:00.

XI: Miszta – Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki – Johansson, Josue, Martins, Mladenović – Lopes, Muci, Luquinhas

Czytaj też:

Gwiazdor Legii wypowiedział się na temat Zielińskiego. Zaskakujące słowa piłkarza