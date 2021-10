Liga Europy. Czesław Michniewicz: Prawie do 80. minuty byliśmy w grze

Legia Warszawa pod wodzą Czesława Michniewicza miała naprawdę dobry start w Lidze Europy. Dwa pierwsze spotkania europejskich rozgrywek (ze Spartakiem Moskwa i z Leicester) padły łupem mistrzów Polski. Niestety potyczka z Napoli, przegrana 0:3, zakończyła świetną passę Wojskowych na międzynarodowych boiskach.

Napoli – Legia Warszawa. Czesław Michniewicz: Prawie do 80. minuty byliśmy w grze

Czesław Michniewicz mimo złego wyniku starał się na pomeczowej konferencji prasowej doszukiwać pozytywów. – Z mojej perspektywy ten mecz do prawie 80 minuty wyglądał w taki sposób, że byliśmy w grze – mówił szkoleniowiec. Trener stwierdził również, że do gry oddelegował najlepszy skład, w stosunku do tego, jaki miał plan na grę. Trener chciał mieć na boisku najlepszych technicznie piłkarzy, by jak najszybciej wykorzystywać momenty tuż po przyjęciu piłki

– W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy odważniej utrzymywać się przy piłce. Oczywiście pojawiały się też błędy, gdy próbowaliśmy grać od tyłu. Później piłkę do gry wprowadzaliśmy w prostszy sposób: poprzez długie wprowadzenie od Czarka Miszty, bo wcześniejsze piłki nie trafiały do adresatów – powiedział szkoleniowiec Legii. – Jak przegrywasz mecz, to nie możesz powiedzieć, że plan był doskonały. Pomysł jednak był dobry. Chcieliśmy wystawić do gry zawodników, którzy dobrze radzą sobie pod presją, na małej przestrzeni – skwitował trener warszawskiego klubu.

Liga Europy. Luciano Spalletti: Mamy świetną drużynę

Po meczu wypowiadał się również Luciano Spalletti, trener Napoli, który był bardzo zadowolony z występu swojej drużyny. - Mamy świetną drużynę i jestem dziś bardzo szczęśliwy. Wszyscy byli gotowi do gry i do tego, żeby wygrać - stwierdził Włoch. Dzięki zwycięstwie nad Legią, zespół z Neapolu nadal liczy się w grze o awans do fazy grupowej Ligi Europy.

