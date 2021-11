Duże wzmocnienie Legii przed meczem z Napoli. Do treningów wrócił jej lider

Już 4 listopada Legia Warszawa rozegra kolejny mecz w fazie grupowej Ligi Europy. Tym razem w Warszawie podejmie Napoli, z którym za pierwszym razem przegrała 0:3 na wyjeździe. W tamtym starciu podopieczni Czesława Michniewicza długo skutecznie się bronili, aczkolwiek Cezary Miszta w końcu skapitulował kilka razy. Tym razem za pilnowanie tyłów powinien się wziąć już jego starszy kolega po fachu, czyli Artur Boruc.

Artur Boruc wrócił do treningów po kontuzji

O powrocie do zdrowia tej żywej legendy polskiego bramkarstwa poinformował na konferencji prasowej nowy szkoleniowiec mistrzów naszego kraju, czyli marek Gołębiewski. – Artur we wtorek wznowił zajęcia. Jesteśmy dobrej myśli, co do jego zdrowia. Po wczorajszym treningu nic mu nie dolegało. Mam nadzieję, że wejdzie w normalny cykl treningowy. To bardzo ważna postać w szatni i na boisku. Będziemy się starali jak najszybciej przygotować go do gry – powiedział trener w przeddzień starcia z Napoli.

Mimo zaawansowanego wieku (Boruc ma 41 lat), kibice nie wyobrażają sobie drużyny bez tego golkipera. Przez ostatnie półtora miesiąca Legia musiała sobie jednak radzić bez niego. Był to efekt kontuzji, której doświadczony golkiper. Zmagając się z urazem pleców, „Król Artur” ominął mecze z Rakowem Częstochowa, Lechią Gdańsk, Lechem Poznań, Piastem Gliwice oraz Pogonią Szczecin. Ze wszystkimi tymi rywalami warszawianie przegrali. Swoje ostatnie starcie lider drużyny Gołębiewskiego rozegrał 19 września z Górnikiem Łęczna. Wtedy Legia ostatni raz zwyciężyła w lidze.

O której i gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Napoli?

Wygląda na to, że Boruc będzie mógł pomóc swojej ekipie już w starciu z Napoli. To odbędzie się 4 listopada o godzinie 18:45 przy Łazienkowskiej. Transmisja w serwisach viaplay.pl oraz sport.tvp.pl, a także w TVP 2.

Czytaj też:

Wyniki środowych starć w Lidze Mistrzów. Hit gonił hit, były zwroty akcji