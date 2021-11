W takim składzie Legia zagra z Napoli? Podajemy przewidywane jedenastki na mecz Ligi Europy

Niebawem Legia Warszawa rozegra kolejne spotkanie w Lidze Europy. Przeciwnik jest z górnej półki – chodzi bowiem o Napoli, które w trwającym właśnie sezonie doskonale radzi sobie w Serie A. Póki co podopieczni Luciano Spallettiego prowadzą w tabeli ligi włoskiej i w tej chwili wszyscy uważają ich za faworytów w walce o Scudetto.

Liga Europy. Kadrowe kłopoty Napoli

Czy to oznacza, że w spotkaniu z zespołem z Italii mistrzowie Polski są bez szans? Na to wskazuje między innymi ich dyspozycja z Ekstraklasy. Ostatni mecz ligowy Wojskowi wygrali bowiem jeszcze we wrześniu, kiedy zmierzyli się z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna. To był ich jedyny triumf w minionych ośmiu kolejkach, wszystkie pozostałe przegrali.

Zupełnie odwrotna jest sytuacja Legii w rozgrywkach międzynarodowych. To duży paradoks, że Ekstraklasie idzie im na tyle słabo, by okupować miejsce w strefie spadkowej, a w Lidze Europy są wyżej niż Spartak Moskwa, Leicester City oraz właśnie Napoli. I to mimo faktu, że w trzeciej kolejce fazy grupowej to włosi wygrali 3:0 z warszawską ekipą.

Teraz dobrą wiadomością dla Marka Gołębiewskiego i jego podopiecznych jest to, że Azzurri na Łazienkowską przyjadą zdziesiątkowani. W ich składzie na pewno zabraknie Lorenzo Insigne oraz Victora Osimhena, czyli bohaterów pierwszego meczu między tymi zespołami. Ponadto na pewno nie wystąpią też Kevin Malcuit, Kostas Manolas oraz Mario Rui. Tym razem zagrać powinien natomiast Piotr Zieliński, który ze względu na drobny uraz przegapił pierwsze starcie Napoli z Legią.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Napoli

A jaki skład na to spotkanie może wystawić Marek Gołębiewski? Wydaje się, że nie powinniśmy zobaczyć wielu niespodzianek w wyjściowej jedenastce. Choć pewne kłopoty szkoleniowiec Legii ma, jak na przykład absencja Maika Nawrockiego. Pytanie też, czy mimo powrotu do treningów na sto procent gotowy do gry jest Artur Boruc?

Najbardziej prawdopodobne jest następujące zestawienie: Boruc – Jędrzejczyk, Wieteska, Rose – Johansson, Slisz, Martins, Mladenović – Josue, Luquinhas – Emreli

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Jesus – Anguissa, Demme – Politano, Zieliński, Lozano – Mertens

