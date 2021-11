Piotr Zieliński ostrzega Legię przed meczem z Napoli: Wracam do optymalnej formy

4 listopada Legia podejmie Napoli przy Łazienkowskiej, co będzie dla niej doskonałą okazją do rewanżu za niedawną przegraną 0:3 na włoskiej ziemi. W tamtym starciu z powodu kontuzji nie mógł zagrać Piotr Zieliński. Teraz jednak reprezentant Polski jest w pełni gotowy pod względem zdrowotnym, więc powinniśmy zobaczyć go w akcji. Ofensywny pomocnik podzielił się wrażeniami co do tego starcia.

Liga Europy Piotr Zieliński o meczu Legia – Napoli

Najważniejsze pytanie brzmi, jak właściwie czuje się ten gracz po niedawnym urazie. – Ostatnim meczu strzeliłem bardzo ważnego gola, nie tylko dla mnie, ale i dla całej drużyny. Czuję, że po problemach zdrowotnych wracam teraz do optymalnej formy – wyznał, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii. W obecnym sezonie ligi włoskiej Zieliński wystąpił 10 razy i zaliczył dwa trafienia oraz tyle samo asyst.

– Chciałbym zrobić jeszcze lepsze liczby niż w poprzednim sezonie. Idzie to w dobrym kierunku, przede wszystkim, jeśli chodzi o drużynę. Strzelamy wiele goli, zdobywamy punkty. Mam nadzieję, że moje bramki i asysty dadzą naszej drużynie wiele radości i jak najlepszą pozycję na koniec sezonu – mówił jednak reprezentant Polski, który wciąż czuje niedosyt względem własnych występów.

Niewykluczone, że w meczu z Legią podkręci swoje statystyki. Ofensywny pomocnik może okazać się kluczowy choćby z tego względu, że w Warszawie nie zagra kilka ważnych postaci z zespołu Napoli. Jeśli chodzi o piłkarzy z ataku, mowa o Lorenzo Insigne oraz Victorze Osimhenie – właśnie ci dwaj gracze, do spółki z Matteo Politano, doprowadzili do wygranej 3:0 przez Azzurrich w poprzednim starciu z warszawianami.

Jak z Napoli zagra Legia Warszawa?

Czego tym razem Zieliński spodziewa się po drużynie Wojskowych, w których w ostatnim czasie doszło do zmiany trenera? – Możliwe, że Legia zmieni swoje podejście i zagra bardziej ofensywnie, ale nic to nie zmienia w naszych przygotowaniach do meczu. Będziemy grać swoje, przyjechaliśmy tu wygrać. Moje nastawienie do meczu będzie takie jak do każdego spotkania. Będę chciał zaprezentować się jak najlepiej – stwierdził. – Jestem zadowolony z tego, że będę mógł zagrać przeciwko polskiej drużynie – dodał, kończąc wątek.

