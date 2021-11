Niespodzianka przed meczem Legii z Napoli. To może spodobać się kibicom

Legia Warszawa przygotowała małą niespodziankę dla kibiców, o czym poinformowano w czwartek 4 listopada, czyli w dniu meczu z SSC Napoli. Zawodnicy stołecznego klubu wybiegną na murawę w nowym, trzecim komplecie meczowym. Koszulki trafiły już do sprzedaży, a w sklepie internetowym ich cena wynosi 299 zł. Na zniżkę mogą liczyć posiadacze aktywnych karnetów na obecny sezon.

Legia Warszawa zaprezentowała nowe koszulki

Czarne koszulki, wzbogacone o zielone pasy oraz białe rękawki nawiązujące do barw klubowych, są wykonane w całości z materiałów z recyklingu. Stroje wyprodukowane w pochłaniającej wilgoć technologii, dzięki czemu zapewniają lepszą wentylację ciała oraz zachowują lekkość nawet w trudnych warunkach pogodowych.

twitter

„Premiera nowych strojów podczas prestiżowego meczu fazy grupowej UEFA Europa League przeciwko z SSC Napoli to kolejny element europejskiej kampanii »We Are Back« skierowanej do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą z przesłaniem, że Legia Warszawa jako ambasador polskiego futbolu wróciła do grona uczestników europejskich pucharów i ponownie mierzy się z klasowymi zespołami oraz gwiazdami światowego formatu” – przekazano.

Jak przypomniano, podczas poprzednich spotkań, w ramach tej samej kampanii, na ulicach Moskwy zaprezentowano legijne bilboardy, stworzono dedykowany mural oraz autorski spot video zapowiadający mecz Legii.

Czytaj też:

Ci piłkarze Napoli nie zagrają z Legią. Dobre wieści dla mistrzów Polski