Rywale Legii walczą o punkty w Lidze Europy. Leicester znowu ogra Spartak?

Po trzech kolejkach spotkań w grupie C Ligi Europy w najgorszej sytuacji był Spartak Moskwa. Trzy punkty za zwycięstwo z Napoli wprawdzie plasują rosyjski zespół na końcu stawki, ale jednocześnie dają nadzieję na awans do fazy pucharowej. By te nadzieje przedłużyć, Spartak musi wygrać rewanżowe starcie z Leicester.

Liga Europy. Leicester podejmie Spartak

Ostatnie spotkanie obu drużyn dostarczyło wielu bramek i emocji. Wynik już w 11. minucie otworzył Spartak, który objął prowadzenie za sprawą trafienia Aleksandra Sobolewa. Na 2:0 tuż przed przerwą podwyższył Jordan Larsson i wydawało się, że gospodarze mają ten mecz pod kontrolą. Wówczas jednak swój koncert rozpoczął Patson Daka, który strzelił cztery bramki i stał się bohaterem wieczoru. Ostatecznie Lisy wygrały 4:3 i za sprawą trzech punktów poprawiły swoją sytuację w grupie.

Spartak już w starciu z Napoli pokazał, że potrafi grać z mocnymi drużynami. Jeśli przed rewanżem z Leicester podopieczni Ruiego Vitorii wyciągną wnioski z pierwszego meczu z Lisami, to ponownie powinniśmy spodziewać się emocjonującego spotkania. Spotkanie powinno elektryzować nie tylko kibiców obu drużyn, ale również fanów Legii Warszawa, którą czekają mecze rewanżowe zarówno z Leicester, jak i Spartakiem.

Transmisja meczu Leicester City ze Spartakiem Moskwa

Leicester City i Spartak Moskwa zmierzą się już w czwartek 4 listopada. Mecz rozpocznie się o godz. 21, a transmisję spotkania będzie można śledzić w serwisie Viaplay.

Czytaj też:

Dariusz Szpakowski wraca na antenę. Dziennikarz skomentuje hit Ligi Mistrzów