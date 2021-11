Leicester osłabione przed meczem z Legią Warszawa. Informację podał trener

Legia Warszawa już w najbliższy weekend wraca do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Tam Legioniści są w opłakanej sytuacji, ponieważ zajmują miejsce w strefie spadkowej. O wiele lepiej sprawa podopiecznych Marka Gołębiewskiego wygląda w Lidze Europy, gdzie po czterech spotkaniach zajmują oni z dorobkiem sześciu punktów 2. miejsce. Do szczęścia i awansu do fazy pucharowej jeszcze długa droga, ale szanse na to są.

Liga Europy. Legia zagra w rewanżu z Leicester

W czwartek 25 listopada Legia Warszawa poleci do Anglii, gdzie zmierzy się z Leicester. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami zakończyło się niespodziewaną wygraną polskiej drużyny. Piłkarzom z Warszawy zapewne ciężko będzie powtórzyć ten sukces, ponieważ po pierwsze dalecy są od swojej formy z pierwszych meczów europejskich, a po drugie spotkanie odbędzie się na stadionie rywala, co zawsze jest dla przyjezdnych utrudnieniem.

Leicester City. Przeciwnik Legii będzie osłabiony

W najbliższą sobotę Leicester City zmierzy się z Chelsea w ramach 12. kolejki Premier League. Z tej okazji szkoleniowiec Brendan Rodgers wziął udział w konferencji prasowej i poinformował na temat absencji, jakie nastąpią w wyniku kontuzji niektórych piłkarzy. Okazuje się, że kontuzja łydki, której nabawił się Youri Tielemans w meczu z Leeds United, wyklucza go z gry na parę tygodni, a co za tym idzie, w przyszły czwartek nie będzie mógł zagrać przeciwko Legii Warszawa. Belg jest jednym z podstawowych zawodników Leicester - piłkarz wystąpił we wszystkich potyczkach ligowych i europejskich w tym sezonie.