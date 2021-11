Spartak Moskwa znowu to zrobił! W grupie Legii Warszawa emocje będą do końca

Pierwszy meczy między Napoli i Spartakiem Moskwa zakończyło się wynikiem 3:2 dla rosyjskiej strony. Włosi co prawda bramkę na 1:0 strzelili już w 1. minucie, ale pół godziny później zaczęły się problemy, ponieważ Mario Rui ujrzał czerwoną kartę za faul. Druga część spotkania była emocjonującym widowiskiem, w którym nie brakowało również niestety negatywnych aktów.

W drugiej połowie Rosjanie zaskoczyli. W 55. minucie do remisu doprowadził Quincy Promes, w 80. na prowadzenie wyproadził Spartaka na prowadzenie Mikhail Ignatov, a na dobry koniec spotkania jeszcze raz do siatki uderzył Quincy Promes. Drugi pojedynek między tymi drużynami rownież okazał się emocjonujący.

Liga Europy 2021/22. Spartak Moskwa szedł po kolejną sensację

Niezaprzeczalnym bohaterem pierwszej połowy spotkania był Alexander Sobolev. Zawodnik wykorzystał rzut karny, który został przez sędziego podyktowany już w pierwszej minucie meczu. Niecałe pół godziny później ten sam zawodnik strzelił gola na 2:0. Asystą obsłużył Rosjanina Victor Moses, który grał wcześniej w takich klubach, jak Chelsea czy Fenerbahce. Na przerwę Spartak Moskwa schodził na pozycji lidera w grupie, mimo że zaczynał spotkanie z samego dołu zestawienia.

Napoli oczywiście nie odpuściło. Zaraz po przerwie włoski klub ruszył do zdecydowanej ofensywy. Posiadanie piłki Spartaka w drugiej połowie spadło z mało imponujących 35 proc. do 26. Podopieczni Luciano Spallettiego do 85. minuty spotkania oddali cztery strzały w światło bramki, a wiele uderzeń było bardzo niecelnych. Bramkę kontaktową na 1:2 zdobył Elif Elmas, ale na tym strzelanie w meczu się skończyło. Reprezentant Macedonii Północnej mógł zostać bohaterem włoskiego klubu, ale wiele razy nie wykorzystywał dobrych okazji i skończyło się na jednej bramce.

Liga Europy 2021/22. Sytuacja w grupie Legii Warszawa

Sytuacja w grupie Legii Warszawa jest bardzo napięta. Po meczu Spartaka Moskwa z Napoli na pierwszym miejscu w zestawieniu z dorobkiem siedmiu punktów znajduje się właśnie Spartak. Tyle samo oczek ma na swoim koncie drugie Napoli. Sześć punktów ma trzecia Legia, a zestawienie domyka Leicester (pięć punktów). Wszystko stanie się bardziej klarowne, gdy swoje piąte spotkanie w Lidze Europy rozegrają Lisy z Wojskowymi. Zaplanowane jest ono na czwartek 25 listopada, na godzinę 21:00.

