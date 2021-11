Legia Warszawa nadal może wszystko. W grupie mistrzów Polski sytuacja jest skomplikowana

Legia Warszawa miała bardzo udane dwa pierwszej spotkania Ligi Europy. Wojskowi, którzy byli wtedy jeszcze prowadzeni przez Czesława Michniewicza, wygrali najpierw ze Spartakiem Moskwa na wyjeździe 1:0 i takim samym wynikiem zakończyli potyczkę z Leicester na własnym stadionie.

Wszystkie drużyny z grupy C jednak radzą sobie mniej więcej tak samo. Wygrana Spartaka Moskwa z Napoli 24 listopada sprawiła, że walka o awans do fazy pucharowej Ligi Europy będzie trwała do samego końca.

Liga Europy 2021/22. Sytuacja w grupie Legii Warszawa

Po swoim piątym spotkaniu Spartak Moskwa zajmuje pierwsze miejsce w grupie C. Drugie jest Napoli i ma tyle samo punktów co rosyjski klub, czyli siedem. Trzecia jest Legia Warszawa, a na czwartej pozycji jest Leicester (pięć punktów), które na horyzoncie ma jeszcze potyczkę z Legią Warszawa i Napoli.

Legia Warszawa. Jakie konsekwencje będzie miał wynik meczu z Leicester?

Jeśli w czwartkowym meczu z Leicester Legia Warszawa przegra, tabela będzie prezentować się następująco: 1. Leicester (8 pkt.), 2. Spartak (7 pkt.), 3. Napoli (7 pkt.) i 4. Legia Warszawa (6 pkt.). W tym wariancie Legia Warszawa będzie musiała wygrać ze Spartakiem Moskwa w meczu ostatniej kolejki, by na wiosnę grać w LE dalej. Remis i przegrana zapewnia Legionistom ostatnie miejsce w grupie.

Jest jednak szansa, że Legia zremisuje z Lisami. Wtedy tabel będzie przyjemniejsza: 1. Spartak (7 pkt.), 2. Napoli (7 pkt.), 3. Legia (7 pkt.) i 4. Leicester (6. pkt). Podział punktów w meczu przeciwko angielskiej drużynie prawie na pewno dale polskiej drużynę grę w europejskich pucharach - Lidze Europy albo Lidze Konferencji. Wtedy nawet porażka ze Spartakiem dawałaby duże szanse na Ligę konferencji, chyba że Leicester by wygrało z Napoli

Najlepszym wariantem dla Legii byłaby oczywiście wygrania. Wtedy podopieczni Marka Gołębiewskiego byliby w 100 proc. pewni, że zagrają w europejskich pucharach - Lidze Europy bądź Lidze Konferencji Europy w przypadku przegranej ze Spartakiem i wygranej Napoli z Leicester. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że Legia Warszawa w obecnej formie nie powinna być żadnym zagrożeniem dla Leicester

Czytaj też:

Nowy trener Cracovii zapowiedział zmiany w transferach i w szatni. Kibice powinni być zadowoleni